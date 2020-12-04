Негласные сделки

Организация сообщает, что в июле подала 12 запросов в основные больницы, принимавшие пациентов с COVID-19, и в крупнейшие закупающие организации. Они дополнительно предоставили 136 договоров с 73 поставщиками почти на 8 млн евро, таким образом, по мнению Transparency International, как минимум на одну десятую была повышена прозрачность публичных закупок.

Transparency International стремилась дополнить документы, открытые в январе-мае Службой публичных закупок, о товарах и услугах для борьбы с COVID-19. После обновления данных совокупная сумма закупок этих организаций составляет минимум 77 млн евро.

Согласно данным организации, восемь из десяти представленных договоров могли быть заключены путем негласных опросов.

Чаще всего больницы и другие учреждения закупали защитные и дезинфицирующие средства (34%), медоборудование (22%), медикаменты, фармпродукты (13%). Приобретенные средства распределены между 224 различными учреждениями, на основе данных, предоставленных 7 из 12 закупающих организаций.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ