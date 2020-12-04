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Негласные сделки

Фото из открытых источников

Пандемия – своеобразный экзамен на прозрачность общественных закупок, отметили эксперты неправительственной организации Transparency International.

Важно обеспечить, чтобы в объявляемых конкурсах на закупку участвовало как можно больше поставщиков с целью  приобретения качественной продукции за соответствующую цену. Transparency International  — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру.

Во время первой волны коронавируса в Литве наблюдающие ведомства и принимающие решение могли не знать о судьбе 10% средств, потраченных на борьбу с пандемией, свидетельствует исследование Литовского отделения неправительственной организации Transparency International. Об этом информирует BNS.

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Организация сообщает, что в июле подала 12 запросов в основные больницы, принимавшие пациентов с COVID-19, и в крупнейшие закупающие организации. Они дополнительно предоставили 136 договоров с 73 поставщиками почти на 8 млн евро, таким образом, по мнению Transparency International, как минимум на одну десятую была повышена прозрачность публичных закупок.   

Transparency International  стремилась дополнить документы, открытые в январе-мае Службой публичных закупок, о товарах и услугах для борьбы с COVID-19. После обновления данных совокупная сумма закупок этих организаций составляет минимум 77 млн евро.

Согласно данным организации, восемь из десяти представленных договоров могли быть заключены путем негласных опросов. 

Чаще всего больницы и другие учреждения закупали защитные и дезинфицирующие средства (34%), медоборудование (22%), медикаменты, фармпродукты (13%). Приобретенные средства распределены между 224 различными учреждениями, на основе данных, предоставленных 7 из 12 закупающих организаций.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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