Некорректно называть изменения распространения вируса третьей волной –советник

Изменения показателей распространения коронавируса в Литве некорректно называть третьей волной, заявил старший советник президента Гитанаса Науседы по экономическим вопросам Симонас Крепшта.
«Этот термин «третья волна», для определения сегодняшней ситуации, не был бы точным и корректным. Да, у нас установилось улучшение, мы видим определенную стабилизацию, но третья волна в обществе ассоциируется с очень строгим карантином, большими объемами заражений, смертями, плохой ситуацией в больницах, и этот термин, вероятно, не корректен», – заявил во вторник Симонас Крепшта.
Об этом он заявил после встречи с членами Совета экспертов по здравоохранению при президенте.
В понедельник Департамент статистики предупредил, что в данный момент в стране возможно начинается третья волна распространения коронавируса.
«Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре», — говорилось в распространенном в понедельник сообщении.
Позднее в интервью BNS представитель ДС по связям с общественностью Бируте Столите отметила, что учреждение лишь хотело обратить внимание эпидемиологов не тенденцию, вызывающую беспокойство в связи с растущей долей положительных тестов.