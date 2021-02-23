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Некорректно называть изменения распространения вируса третьей волной –советник

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Изменения показателей распространения коронавируса в Литве некорректно называть третьей волной, заявил старший советник президента Гитанаса Науседы по экономическим вопросам Симонас Крепшта. 

«Этот термин «третья волна», для определения сегодняшней ситуации, не был бы точным и корректным. Да, у нас установилось улучшение, мы видим определенную стабилизацию, но третья волна в обществе ассоциируется с очень строгим карантином, большими объемами заражений, смертями, плохой ситуацией в больницах, и этот термин, вероятно, не корректен», – заявил во вторник Симонас Крепшта.

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Об этом он заявил после встречи с членами Совета экспертов по здравоохранению при президенте. 

В понедельник Департамент статистики предупредил, что в данный момент в стране возможно начинается третья волна распространения коронавируса. 

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«Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре», — говорилось в распространенном в понедельник сообщении. 

Позднее в интервью BNS представитель ДС по связям с общественностью Бируте Столите отметила, что учреждение лишь хотело обратить внимание эпидемиологов не тенденцию, вызывающую беспокойство в связи с растущей долей  положительных тестов. 

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