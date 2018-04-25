Нелегальный цех по переработке мяса

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Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) сообщила, что обнаружила нелегальный цех, в котором производили мясные изделия. Выявлен человек, который занимался переработкой мяса в антисанитарных условиях.

18 сентября СРФП сообщила, что четверых каунасцев подозревают в том, что они не декларировали мясные изделия из птицы и свинины, привезенные из Польши. Стоимость продукции оценивается в 2 млн. евро. Это мясо без документов реализовывали на рынках в Литве. За него государство не получило больше 400 000 евро налога на добавленную стоимость.

В ходе расследования СРФП и инспекторы Трудовой инспекции и Продовольственно-ветеринарной службы провели девять обысков на складах в Каунасском округе, в домах у подозреваемых и в автомобилях, а также в доме гражданина, который регулярно заказывал большое количество мяса. На складах обнаружено почти 5 тонн мяса, 829 кг мяса были без ветеринарных штампов, не отвечали требованиям качества, поэтому Продовольственно-ветеринарная служба запретила распространение этой продукции, мясо было утилизировано.

По данным СРФП, инспекторы были шокированы тем, в каких условиях хранилось и перерабатывалось мясо. Больше 800 кг мяса птицы хранилось при комнатной температуре, мясо коптили в антисанитарных условиях. Эту продукцию запретили реализовывать на рынке. Ведется расследование. Во время обыска у одного из подозреваемых обнаружили газовый пистолет, разрешения на его хранение у мужчины не было. В сейфе, который находился в административном помещении, обнаружили 220 пачек сигарет с российскими бандеролями. Ведется расследование.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ