Пограничники в Шальчининкском районе задержали 17 незаконных мигрантов, которые пришли в Литву из Беларуси. У мигрантов документов не было, они сказали, что являются беженцами из Ирака и Ирана. 18 мая вечером пограничники проверяли местность у деревни Науейи Кальвяй (Шальчининкский район). От этой деревни до границы с Беларусью — 2 км.
Пограничники получили информацию о том, что недалеко от деревни заметили подозрительных людей. В нежилой усадьбе пограничники обнаружили 17 мужчин. Ни у одного из них не было документов. У мигрантов были сумки и рюкзаки с личными вещами и одеждой. Трое мужчин сказали, что они из Ирака, 14 представились гражданами Ирана.
По предварительным данным, возраст мигрантов 17-37 лет. Задержанных временно поместили в помещения заставы им. Г.Жагуниса. Задержанных проверят на COVID-19. После получения результатов тестов будет решаться вопрос их проживания. Пограничники с помощью служебных собак выяснили, в каком месте мигранты незаконно перешли границу. Ведется расследование.
В этом году литовские пограничники задержали в общей сложности 155 нелегальных мигрантов. Почти половина из них – 69 – граждане Ирака. Также в Литву пытались проникнуть 32 белоруса, 17 сирийцев, 14 иранцев и несколько человек из 11 других стран.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ