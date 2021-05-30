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Пограничники в Шальчининкском районе задержали 17 незаконных мигрантов, которые пришли в Литву из Беларуси. У мигрантов документов не было, они сказали, что являются беженцами из Ирака и Ирана. 18 мая вечером пограничники проверяли местность у деревни Науейи Кальвяй (Шальчининкский район). От этой деревни до границы с Беларусью — 2 км.

Пограничники получили информацию о том, что недалеко от деревни заметили подозрительных людей. В нежилой усадьбе пограничники обнаружили 17 мужчин. Ни у одного из них не было документов. У мигрантов были сумки и рюкзаки с личными вещами и одеждой. Трое мужчин сказали, что они из Ирака, 14 представились гражданами Ирана.