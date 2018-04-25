Нелепые мифы про автомобили

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Проверьте себя, какие заблуждения до сих пор засоряют вашу голову и разоряют кошелек. Даже самые трезвомыслящие автовладельцы могут верить в мифы, которыми автомобильная жизнь обросла за последние 70 лет. Некоторые из заблуждений довольно безобидны, зато другие могут представлять реальную угрозу безопасности для людей и техники. Мы собрали самые известные представления об автомобилях, которые либо изначально не соответствуют действительности, либо совершенно устарели.

– самый безопасный автомобиль

Это заблуждение, вероятно, родилось из-за размеров внедорожника. Подсознательно человек определяет более крупный и тяжелый автомобиль как более безопасный. Однако не стоит забывать, что из-за высокого клиренса внедорожники чаще склонны к опрокидываниям, хотя современные системы стабилизации в значительной степени компенсируют эту тенденцию. По статистике ГИБДД видно, что именно внедорожники чаще других авто попадают в тяжелые ДТП, которые сопровождаются серьезными травмами и летальными исходами для людей. Полный привод, которым нередко оснащены внедорожники, не так прост в управлении, как кажется на первый взгляд. Внедорожником нужно уметь управлять, соблюдать скоростной режим и не лихачить – большой тяжелый автомобиль при ДТП накажет гораздо строже, чем обычный седан или хэтчбек. И еще факт на заметку. Оказывается, другие водители хуже оценивают дистанцию до большого внедорожника и часто подъезжают к «джипу» ближе, чем к другим авто, что также чревато мелкими ДТП.

Полноприводному автомобилю не нужны зимние колеса

В межсезонье, когда в любое время можно попасть на скользкое покрытие, автомобили с полным приводом ведут себя ощутимо устойчивей. И некоторые владельцы кроссоверов и внедорожников оттягивают смену резины. Однако полный привод никогда не сможет заменить специальные зимние покрышки.

Лучше накачивать шины газом

Идея наполнять шины газом принадлежит не инженерам и конструкторам, а маркетологам. На станции шиномонтажа вам красочно опишут преимущества заполнения колес газом с высоким содержанием азота и выставят неприлично высокий счет. На самом деле в специальной смеси азота всего на 10 % больше, чем в обычном воздухе. Отличить шины, накачанные газом от таких же, но накачанных воздухом, практически невозможно. Если только вы не гоняете на своем авто по треку Формулы-1 на запредельных скоростях. Там-то колеса действительно качают не воздухом.

Нужно прогревать двигатель перед поездкой

Старые карбюраторные автомобили действительно нужно было прогревать перед движением. Конструкция современных двигателей позволяет максимально сократить прогрев на холостых. При температуре воздуха до -10 градусов необходимый прогрев на холостых не превышает 3 минут. Если мороз сильней, то можно прогревать двигатель 5-7 минут. При движении двигатель прогреется гораздо быстрее и безопаснее. Главное, в первые минуты движения не газовать, а ехать медленно и плавно.

Высокооктановый бензин прибавляет мощность двигателю

Октановое число бензина, которым следует заправлять ваш автомобиль, указано в инструкции к авто и на крышке бензобака. Выбор этого числа зависит исключительно от типа двигателя. Каким-то моторам, обладающим высокой степенью сжатия, необходимо топливо с высоким октановым числом. Но вы же понимаете, что, если заправить старый «Ореl» 98-м бензином, он не помчит как Lancer Evolution. Октановое число отражает возможность бензина сопротивляться самовоспламенению при сжатии. Бензин с более высоким октановым числом ни при каких обстоятельствах не сможет увеличить мощность двигателя.

Если доливать моторное масло, то полностью менять его не нужно

Любое моторное масло со временем теряет антифрикционные свойства. Кроме того, в масло попадает грязь, и о качественной смазке деталей двигателя не может быть и речи. Доливка свежего масла позволяет только поддерживать необходимый уровень масла в двигателе. Периодически необходимо полностью менять отработанное масло. Сроки замены зависят от рекомендаций автопроизводителя, возраста двигателя и условий эксплуатации. Обычно этот срок не должен превышать 10 тыс. км пробега для 3- 7-летних автомобилей. Если автомобиль старше, то и менять масло нужно чаще.

Гибриды и электромобили ездят медленно и на маленькие расстояния

Вера в превосходство двигателей внутреннего сгорания до сих пор преобладает в умах автомобилистов. Хотя современные гибриды по динамике вообще не уступают бензиновым и дизельным моторам. Например, Toyota Prius 4 поколения оснащается гибридной силовой установкой на основе экономичного бензинового двигателя объемом 1,8 литра. Мощность гибридного агрегата — 98 л. с., которые позволяют Prius’у разгоняться до 100 км/час за 10.6 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 180 км/ч. Электромобили тоже имеют весьма впечатляющие возможности. Например, Tesla Model S может без подзарядки проехать 500 км. Зарядные станции сейчас появляются во всех крупных городах, а время зарядки аккумуляторов благодаря новым технологиям сокращается до нескольких десятков минут.

Дизельный двигатель имеет больший ресурс

Некоторые автомобилисты считают, что если у дизельного мотора более прочная конструкция и низкие обороты, то служить он будет дольше. К сожалению, достоинства дизельного двигателя нивелируются большими нагрузками и высокой теплонапряженностью камеры сгорания, что негативно сказывается на кривошипно-шатунном механизме. При изготовлении дизельных моторов для коммерческих автомобилей производитель изначально закладывает более длительный ресурс для больших пробегов, что сказывается на стоимости. При прочих равных условиях дизельный силовой агрегат не прочнее бензинового.

Езда накатом позволяет экономить топливо

Это действительно так, однако не все знают, что при нейтральном положении рычага КПП двигатель, работая на холостых, продолжает потреблять топливо. Этот факт можно проверить с помощью бортового компьютера, который показывает мгновенный расход топлива. А вот если ехать накатом с включенной передачей, то топливо не расходуется вообще.

Нужно отключать аккумулятор при длительной стоянке автомобиля

Оптимальным вариантом при длительном простое автомобиля считается периодическая зарядка аккумулятора. Совсем отключать его на долгий срок не стоит, ведь от батареи питаются сигнализация, магнитола, бортовой компьютер и некоторые другие важные системы в авто.

Лучшее место для автомобиля – персональный гараж

Если гараж вентилируется, имеет стабильную температуру и низкую влажность, то это действительно лучшее место для автомобиля. Но много ли гаражей отвечают этим требованиям? Зимой в теплом не проветриваемом гараже всегда будет влажно, а значит автомобиль будет ржаветь.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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