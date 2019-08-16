Нелетный день

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Вчера, 15 августа, произошло сразу несколько инцидентов с самолетами в разных уголках планеты.

Россия. Жесткая посадка А321

Самолет А321 при взлете в Жуковском в четверг, 15 августа, столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в поле.

Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь. Сразу после взлета в двигатель попали птицы. Пилоты приняли решения посадить самолет в ближайшем поле возле деревни Рыбинское. Отмечается, что огонь из двигателя не распространился на борт самолета.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам.

«За медицинской помощью обратились 55 пассажиров самолета, из них 17 детей. Госпитализированы шесть человек», — сообщили в ГУ МЧС.

Польша. Две аварийные посадки за утро

Сразу две аварийные посадки самолетов произошли в четверг, 15 августа, в международном аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Первую аварийную посадку совершил в шесть утра (07:00 по киевскому времени) транспортный самолет MD-11.

«Уже во время руления в одном из двигателей появился огонь. Пожарная охрана аэропорта немедленно приступила к работе. Огонь был быстро потушен. Никто не пострадал», — информировала пресс-служба.

Из-за этого инцидента воздушное движение в аэропорту Варшавы прерывалось на полчаса.

А спустя два часа — около 8 утра (09:00 по Киеву) — аварийную посадку в польской столице совершил пассажирский самолет польских авиалиний LOT. Лайнер Эмбрайер после взлета пролетел несколько километров и вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине. Посадка прошла штатно. Пострадавших нет.

Ирландия. Загорелся самолет с американскими военными

Самолет, который регулярно перевозит американских военных, загорелся в ирландском аэропорту Шеннон перед взлетом в четверг, 15 августа, сообщает RTE.

Аэропорт утром сообщил в Twitter, что рейсы были временно приостановлены после инцидента с самолетом Boeing 767-300. Все пассажиры и экипаж высадились после вызова экстренных служб на место происшествия.

Диспетчеры воздушного движения заметили пожар и дым, исходивший из посадочного оборудования самолета Boniing 767-300 компании Omni Air International, когда он двигался по взлетно-посадочной полосе.

Очевидец происшествия сказал, что он видел, как пену для тушения применили на одном из двигателей после остановки.

По предварительным данным, серьезных травм у пассажиров или экипажа нет.

Ирландия позволяет военнослужащим США посадку и заправку в западном ирландском аэропорту, втором самом мощном в стране, прежде всего для трансатлантических полетов.

В среднем около 300 американских военных проходили через аэропорт Шеннон ежедневно в течение первых трех месяцев года, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Ирландии.

Иран. Разбился учебный самолет

На севере Ирана во время полета разбился сверхлегкий учебный самолет, в результате чего погибли два человека, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.

«Это был двухместный учебный самолет. В результате происшествия… сегодня утром… погибли два члена экипажа», — сообщил заместитель губернатора городского округа Гармсар Али Хеммати. По его словам, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта.

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