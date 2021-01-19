Нельзя обсуждать внезапные изменения карантина – И. Шимоните

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что отмечаемое улучшение в ситуации с коронавирусом пока является очень хрупким, поэтому в ближайшее время не следует надеяться на значительные изменения в карантинном порядке.
«Цель дискуссии сегодняшнего дня — посмотреть, где мы находимся и что будет после 31 января, поскольку действительно о каких-то внезапных изменениях и отменах, я думаю, мы не можем говорить, когда ситуация такая хрупкая, и не хочется просто навредить позитивной динамике», – отметила И. Шимоните в понедельник на правительственном совещании.
«Мы должны смотреть на то, что будет после 1 февраля, поскольку пройдет полтора месяца с карантина и все ли ограничения в полном объеме должны остаться в силе, или какие-то ограничения при определенных условиях могут быть отозваны – это должно быть основным вопросом», – сказала она.
В понедельник своими наблюдениями с членами правительства поделились члены Экспертного совета. Они акцентировали, что с улучшением ситуации, прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы дети смогли вернуться в школы, однако подчеркивали, что для этого необходимо обеспечивать достаточные объемы тестирования, позволяющие контролировать распространение вируса, рассмотреть стратегии тестирования учителей и учеников старших классов.
Эксперты отметила, что при открытии каждого нового сектора следует учитывать риски, а также акцентировали, что более значительные послабления были бы слишком рискованными и по причине распространяющихся в мире штаммов вируса, с большим потенциалом заражения.
По словам премьера, пока возможные послабления карантина могут быть связаны лишь с общением с одинокими людьми или с еще одним домашним хозяйством, но возможность для школьников, которые испытывают сложности при удаленном обучении, учиться в помещениях школ.
Она попросила экспертов и министров подготовить предложения по образовательному плану, возвращению из карантина.
На совещании был представлен прогноз, согласно которому рубеж в 200 суточных случаев коронавируса может быть достигнут во второй половине февраля. Эксперты считают, что возможности ослабления карантина будут связаны и с масштабами тестирования и вакцинирования.