Нельзя обсуждать внезапные изменения карантина – И. Шимоните

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Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что отмечаемое улучшение в ситуации с коронавирусом пока является очень хрупким, поэтому в ближайшее время не следует надеяться на значительные изменения в карантинном порядке.

«Цель дискуссии сегодняшнего дня — посмотреть, где мы находимся и что будет после 31 января, поскольку действительно о каких-то внезапных изменениях и отменах, я думаю, мы не можем говорить, когда ситуация такая хрупкая, и не хочется просто навредить позитивной динамике», – отметила И. Шимоните в понедельник на правительственном совещании.

«Мы должны смотреть на то, что будет после 1 февраля, поскольку пройдет полтора месяца с карантина и все ли ограничения в полном объеме должны остаться в силе, или какие-то ограничения при определенных условиях могут быть отозваны – это должно быть основным вопросом», – сказала она.