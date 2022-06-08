Нельзя торговать с Россией санкциями, отреагировал на позицию Турции Г. Науседа

Если начнется торговля санкциями с Россией, это подтолкнет Кремль к новым формам агрессии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Так он отреагировал на заявления Турции, что Россия «законно» требует снятия санкций в обмен на помощь в перевозке запасов зерна из Украины.
«Если мы начнем сомневаться в целесообразности санкций или торговать ими, это создаст дополнительные стимулы для России применять новые формы агрессии», — заявил президент в среду на пресс-конференции.
«Можем достичь такого уровня, когда от санкций мало что останется, а Россия будет пользоваться всеми возможностями для расширения своей агрессии в Украине», — заявил Г. Науседа.
Украина, один из самых крупных поставщиков зерновых, не может пользоваться своими черноморскими портами, так как их блокирует флот России. Запад обсуждает возможность вывоза зерновых по железной дороге.
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