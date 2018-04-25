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Nematekas сможет экспортировать продукцию во Вьетнам

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TOP,Агроновости,Бизнес,Новости

Nematekas сможет экспортировать продукцию во Вьетнам

Фото pixabay.com

Расположенная в Кайшядорском районе Литвы компания Nematekas, занимающаяся переработкой мяса и птицы, сможет экспортировать свою продукцию во Вьетнам.

Продовольственно-ветеринарная служба Литвы заявила, что компания получила разрешение компетентного органа Вьетнама.

«Литовские компании заинтересованы в экспорте мяса и молочных продуктов на крупный вьетнамский рынок, кроме того, эта страна может стать воротами на другие рынки в странах этого региона», — отметил в сообщении для печати Дарюс Ремейка, директор службы.

По данным прод-ветслужбы, в этом году из Литвы во Вьетнам было экспортировано 1,4 тыс. тонн мяса птицы, 635 тонн рыбы и рыбопродуктов, более 2,6 тыс. тонн молочных продуктов, около 7 тонн яиц, 3,5 тонны яичного порошка.

BNS
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