Немцев стали учить жить без отопления

Фото BFL/Vygintas Skaraitis

Жителям Германии показали видео, которое должно научить их выживать в случае отключения отопления и электричества в домах на долгий срок. По информации РБК, видео распространило Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях.

На видео показана пожилая женщина, которая мерзнет в доме, после чего надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки.

Далее показано, как она для утепления заклеивает окна фольгой, а также самостоятельно собирает небольшую настольную «печку».

Видео появилось на фоне газового кризиса в Европе и нехватки газа в подземных хранилищах. По данным на 1 октября цена на газ в Европе поднялась до $1200 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд.