Правление Ангелы Меркель скоро подойдет к концу. Каким оно войдет в историю немецкого народа? С чем Меркель покидает политическую арену страны?
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, немецкие СМИ провели исследование и изучили ситуацию, которая сложилась в стране за период правления Ангелы Меркель. А ведь она отвечала за развитие страны с 2005 года.
Если коротко, то по результатам проведенного исследования валовой внутренний продукт с 2005 года рос почти постоянно, с небольшими спадами в 2009 и 2020 годах. Безработица упала с 2005 года с 13 процентов до 6,5 процента в 2020 году. Фактором благополучия человека считается образование — немец проводит в «учебных заведениях» в среднем 14,2 года.
В то же время, количество детей, бросивших школу, то есть молодых людей, не получивших полного образования, непрерывно росло с 2013 года. Тюрьмы в Германии населяют люди, рано бросившие школу.
За время, известное как эпоха Меркель, в целом преступность снизилась. В то же время количество политически мотивированных преступлений левыми взглядами утроилось — до 10 971 в 2020 году. «Правые» мотивированные преступления увеличились вдвое за тот же период — до значительно более высокого значения — 23 604 в 2020 году.
Однако важно другое: удовлетворенность немцами жизнью достигла «небывалого максимума». В целом немцы довольны эпохой Ангелы Меркель.