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Правление Ангелы Меркель скоро подойдет к концу. Каким оно войдет в историю немецкого народа? С чем Меркель покидает политическую арену страны?

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, немецкие СМИ провели исследование и изучили ситуацию, которая сложилась в стране за период правления Ангелы Меркель. А ведь она отвечала за развитие страны с 2005 года.

Если коротко, то по результатам проведенного исследования валовой внутренний продукт с 2005 года рос почти постоянно, с небольшими спадами в 2009 и 2020 годах. Безработица упала с 2005 года с 13 процентов до 6,5 процента в 2020 году. Фактором благополучия человека считается образование — немец проводит в «учебных заведениях» в среднем 14,2 года.