Немцы не прочь скрывать доходы и уклоняться от налогов

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По меньшей мере 222 млрд евро сбережений немецких граждан хранятся в настоящее время на зарубежных банковских счетах в офшорных зонах, недоступных для налоговых органов ФРГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, таковы результаты исследования, проведенного по заказу Левой партии Германии. Об этом сегодня написала газета «Зюддойче Цайтунг». Из этой суммы примерно по 11,9 млрд евро лежат на счетах в банках на острове Гернси и Лихтенштейне. На карибских Каймановых островах — еще около 8,5 млрд евро.

Источником информации стали факты международного обмена данными о счетах, используемых для вероятного уклонения от уплаты налогов. Среди стран, не пожелавших сотрудничать с немецкими налоговыми органами, значатся Швейцария, Бермуды, остров Мэн и Сан-Марино.