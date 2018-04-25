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Немцы скупают продукты и дезинфицирующие средства

Фото из открытых источников

В Германии уже более 1200 человек инфицированы вирусом COVID-19.

Как передает АЗЕРТАДЖ, больше всего пациентов с коронавирусом на землях Северного Рейна-Вестфалии, Баден-Вюртемберга и в Баварии.

В связи с последними новостями у населения страны растет страх перед коронавирусом. К примеру, жители Берлина занимают очередь в супермаркет с самого утра. Немцы начали массово закупать продукты с длительным сроком хранения, дезинфицирующие средства и медикаменты. В магазинах пустые полки стали уже нормой.

Самыми востребованными товарами сейчас являются дезинфицирующие салфетки, гели и спреи.

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