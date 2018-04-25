Немецкая армия испытывает дефицит военных пилотов

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Германия объявила о наборе военных пилотов для заполнения образовавшегося в последние годы вакуума в лётном составе бундесвера.

Об этом передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сообщение пресс-службы армии ФРГ. Немецкие СМИ пишут, что если до недавнего времени в немецкой армии была замечена нехватка боевых самолетов, то сейчас выясняется, что дефицит распространяется и на пилотов.

Отмечается, что ВВС ФРГ укомплектованы боевыми пилотами только на 70 проц. Отвечая на запрос Свободной демократической партии, правительство страны сообщило, что за первую половину 2018 года прошение об увольнении подали 6 пилотов, в то время как за предшествующие 5 лет из армии уволились 11 пилотов. Причина кроется в более высоких зарплатах в частной авиации.