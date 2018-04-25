Немецкие ученые предупреждают: тесты на коронавирус несовершенны

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Немецкие ученые пришли к выводу, что имеющиеся в настоящее время тесты на выявление коронавируса не дают точных результатов.

Как передает АЗЕРТАДЖ, сотрудники лаборатории университета немецкого Любека провели исследование на лицах, в отношении которых была уверенность, что они переболели COVID-19 в легкой или средней форме. В результате проведенного исследования выяснилось, что кровь примерно четверти бывших пациентов не содержала антитела, несмотря на то, что ранее им был поставлен диагноз коронавирусной болезни при ярко выраженных его симптомах. В то же время, у 20 проц лиц, которым никогда не был поставлен подобный диагноз, в крови были обнаружены антитела, причем в высокой концентрации. Получается, они переболели бессимптомно. Или же, если они сдавали тест, то результат оказывался обманчиво отрицательным.

Вывод следующий: тесты не всегда дают точных ответов, болен ли человек или нет. Пациенты, которым ошибочно скажут, будто они уже переболели COVID-19, будут считать, что в их крови уже есть антитела, и будут уверены, что они «повторно» не заразятся вирусом или не смогут заразить других, а это опасно, так как реальное заражение может оказаться смертельным.