Немецкий епископат взял на себя часть вины за Вторую мировую войну

Немецкий епископат: католическая церковь Германии изучает и принимает во внимание урок Второй мировой войны, сообщает Польское радио.

Католические епископы Германии в специальном заявлении признали, что иерархи немецкой католической церкви во время Второй мировой войны не оказали должного сопротивления гитлеровскому режиму.

Епископ Хайнер Вильмер из Хильдесхайма признал, что документ подтверждает совместную вину тогдашних немецких епископов за Вторую мировую войну. Немецкие епископы молчали и не очень сильно протестовали против кровавой войны, развязанной нацистами, отметил епископ Вильмер.

«Мы, немецкие епископы сегодня признаем, что наши предшественники несут вину и разделяют ответственность за Вторую мировую войну. Это во-первых. А во-вторых, епископы зачастую оставляли немецких солдат самих в ситуации конфликта совести», – отметил епископ Хайнер Вильмер.



Председатель немецкой Конференции епископов, епископ Георг Бецинг, заверил, что немецкая церковь не намерена избегать исследований, касающихся оценки ее действий в прошлом, ибо католическая церковь Германии изучает и принимает урок Второй мировой войны.

Он сообщил, что совместная декларация будет зачитана во время торжественного богослужения, которое будет отправлено 8-го мая в Берлине, в 75-ю годовщину освобождения немецкой столицы Красной Армией.