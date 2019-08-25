Немецкий вояж

Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

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В рамках официального двухдневного визита в Германию президент Литвы Гитанас Науседа встретился с канцлером Ангелой Меркель. На встрече обсуждались вопросы политики безопасности и обороны, планы по борьбе с информационными атаками, приоритеты энергетической независимости Литвы и экономического сотрудничества, в том числе в сфере финансовых услуг.

Это уже третий зарубежный визит литовского президента, вступившего в должность месяц назад. Ранее Г. Науседа уже побывал с визитами в Польше и Латвии. Накануне визита Г. Науседа назвал Германию «одним из важнейших партнеров Литвы в сферах обороны, безопасности и экономики» и обещал работать над укреплением торговых отношений.

Чтобы наладить личный контакт, первая беседа Г. Науседы и А. Меркель состоялась на немецком языке: президент хорошо овладел этим языком во время обучения в Германии в 1990-1992 годах.

Обсуждение экономических отношений стало важным акцентом встречи президента с канцлером. Г. Науседа не раз подчеркивал, что экономическая дипломатия будет одним из его внешнеполитических приоритетов. Он пригласил германских инвесторов в области инженерного дела, автомобилестроения, высоких, информационных, биологических и финансовых технологий активно развивать бизнес в Литве.

Внимание было уделено и теме энергетической независимости. Во время беседы с канцлером Г. Науседа подчеркнул, что озабоченность Литвы вызывает строительство Белорусской АЭС в Островце. Глава страны призвал Германию вместе с Европейским союзом добиваться соблюдения Беларусью рекомендаций ЕС по ядерной безопасности.

«Германия поддерживает Литву в том, чтобы соблюдались более высокие критерии надежности. ЕС должен наблюдать, чтобы атомная станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы», – сказала канцлер Германии на совместной пресс-конференции в Берлине.

В ходе встречи президент Гитанас Науседа заверил немецкую сторону, что Литва не откажется от участия в новых инициативах Евросоюза (ЕС) по распределению беженцев по государствам-членам с целью ослабления бремени, приходящегося на южные страны ЕС. Он отметил, что, соглашаясь принять беженцев, Литва проявляет солидарность.

«В будущих инициативах Литва точно не откажется участвовать, потому что мы прекрасно осознаем, что, поскольку мы являемся членами ЕС, у нас есть и права, и обязанности, и ответственность», – сказал Г. Науседа.

Вместе с тем президент подчеркнул, что распределение беженцев «должно соответствовать возможностям».

Во время переговоров также был затронут вопрос о России и Восточном партнерстве. Президент призвал к сохранению санкций в отношении России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины. Руководители государств договорились добиваться целей Восточного партнерства, выразив надежду на позитивные, отвечающие европейским ценностям реформы в странах-партнерах.

По окончании двухдневного визита в Берлин литовский лидер заявил, что Германия стремится не усиливать напряженность в отношениях с Россией, но внимательно следит за ситуацией на востоке Украины.

«Внимание Германии к действиям России на Украине, безусловно, не уменьшилось. За ситуацией следят, стараясь смотреть на нее трезво и рационально, не заострять углы», – сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсском аэропорту.

«Но это не значит, что Германия больше не поддерживает санкционную политику или отказывается ставить санкции в зависимость от Минских соглашений и сокращения эскалации», — отметил президент.

«Если там будет достигнут прорыв, то мы сможем говорить о снятии санкций, но никоим образом не отменять санкции в одностороннем порядке, если Россия не выполнила свою работу», – заверил он.

Г. Науседа также сказал, что получил от канцлера Германии Ангелы Меркель заверения в том, что российский экспортный газопровод Nord Stream 2 не может нанести вред интересам Украины в транзите газа.

Президент подчеркнул тот факт, что Литва продолжает критиковать проект, который направлен на увеличение поставок российского газа в Германию в обход Украины, Польши и стран Балтии.

«Когда канцлер упомянула Nord Stream 2, я сказал: «Уважаемая госпожа канцлер, в позиции Литвы ничего не изменилось». Она улыбнулась и ответила: «Я не очень-то и надеялась», – отметил Г. Науседа.

В ходе двухдневного визита глава Литвы встретился также с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером.

Тем временем

Президент Литвы: «Говорить с Путиным пока не о чем»

Еще накануне визита в Германию, Гитанас Науседа в интервью Литовскому телевидению LRT сказал, что сейчас не видит оснований для контакта с президентом России Владимиром Путиным.

«О чем можно было бы сейчас говорить с президентом России господином В. Путиным? Пока у нас такая ситуация на Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я повода не вижу, а главное – у меня нет на это морального права», – сказал Г. Науседа.

По словам президента, Евросоюз в определенном масштабе даже расколот в плане отношения к России, но Литва, находясь у границы с РФ, осознает реальную опасность и риски.

«Сегодня ни шуткам, ни обмену дипломатическими реверансами просто нет места», – сказал Г. Науседа в интервью.

По словам главы государства, он не раз говорил, что не нужно провоцировать конфликты и бросаться грозными словами или терминами друг в друга, но «чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно иметь предмет разговора».

Информация «ЛК», BNS

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