TOP,Сегодня в мире

Немецких сухопутных сил в Сирии не будет

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Немецкий бундестаг не встретил с особым воодушевлением призыв Белого Дома США к европейским союзникам об отправке сухопутных войск в Сирию.

Как передает АЗЕРТАДЖ, глава консервативной фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус заявил, что настроен в этом вопросе очень критически и добавил, что вряд ли удастся достичь большинства в бундестаге.

Его поддержал исполняющий обязанности главы фракции социал-демократов Торстен Шефер-Гюмбель, также отвергнувший требование американских союзников.

Кроме этих франкций ответить отказом Дональду Трампу призвали федеральное правительство также либералы, «зеленые» и левые.

Учитывая настроения в обществе и бундестаге, правительство так и поступило. Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что его страна будет «продолжать начатые действия, и в их число не входит отправка наземных подразделений бундесвера в Сирию», сообщили немецкие СМИ. По его словам, «в Сирии и Афганистане у Германии разные задачи и методы их достижения».

Последние новости

default image
В ОАЭ введут налог на сладкие напитки и электронные сигареты

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас обсудит с представителем Польши прогресс в синхронизации

Подробнее...
default image
Канадские ученые создали революционную технологию для производства биотоплива

Подробнее...
default image
Emsi не удалось остановить проект реконструкции Via Baltica

Подробнее...
default image
Застой немецкой экономики: у Литвы есть как возможности, так и риски

Подробнее...
default image
Бразилия и Вьетнам берут под контроль глобальный рынок кофе

Подробнее...
default image
Зарубежные литовцы на выборах в сейм смогут получить свой округ

Подробнее...
default image
Немецких сухопутных сил в Сирии не будет

Подробнее...
default image
В Дании построили остров для молодежи

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Европа больше не может слепо полагаться на США в своей безопасности

Подробнее...
default image
Страны региона решат, что делать с возвращением России в Ассамблею Совета Европы

Подробнее...
default image
Спикер Пранцкетис выходит из правящей партии

Подробнее...
default image
Опубликованы новые правила: поток иммигрантов из Мексики резко снизится

Подробнее...
default image
ООН заявила о росте смертности мигрантов в Северной и Южной Америке

Подробнее...
default image
Г. Науседа выразил поддержку евроинтеграции Грузии

Подробнее...
default image
Температура в Арктике побила исторический рекорд

Подробнее...
default image
Июль - рекордный месяц иммиграции, эксперты предупреждают о трудностях

Подробнее...
default image
Литовские железные дороги возобновили тендер на электрификацию участка Вильнюс-Клайпеда

Подробнее...
default image
Старейший в мире домашний питомец отпраздновал 121-летие

Подробнее...
default image
На встрече с премьером Молдавии Г. Науседа призвал продолжать евроинтеграцию и реформы

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600