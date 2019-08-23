Немецких сухопутных сил в Сирии не будет

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Немецкий бундестаг не встретил с особым воодушевлением призыв Белого Дома США к европейским союзникам об отправке сухопутных войск в Сирию.

Как передает АЗЕРТАДЖ, глава консервативной фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус заявил, что настроен в этом вопросе очень критически и добавил, что вряд ли удастся достичь большинства в бундестаге.

Его поддержал исполняющий обязанности главы фракции социал-демократов Торстен Шефер-Гюмбель, также отвергнувший требование американских союзников.

Кроме этих франкций ответить отказом Дональду Трампу призвали федеральное правительство также либералы, «зеленые» и левые.

Учитывая настроения в обществе и бундестаге, правительство так и поступило. Представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что его страна будет «продолжать начатые действия, и в их число не входит отправка наземных подразделений бундесвера в Сирию», сообщили немецкие СМИ. По его словам, «в Сирии и Афганистане у Германии разные задачи и методы их достижения».

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