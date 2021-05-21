Немецкое общество раскололось на привитых и непривитых

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Достижение середины пути всеобщего прививания населения привнесло неожиданные новшества в немецкое общество. В самом начале кампании по вакцинированию были объявлены некоторые привилегии для привитых граждан, такие как право ходить по улицам без защитных масок.

Как передает АЗЕРТАДЖ, такие льготы вызвали определенную степень недовольства среди непривитых. Большинство немцев считают неправильным снятие ограничений, связанных с коронавирусом, для полностью вакцинированных и выздоравливающих. Почти треть опрошенных заявили, что преимуществ для привитых не должно быть до тех пор, пока у каждого не появится возможность пройти иммунизацию. Каждый пятый заявил, что к вакцинированным и выздоравливающим людям не следует относиться иначе, чем к тем, кто еще не сделал прививку.