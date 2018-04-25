Немецкое правительство представило план всеобщей вакцинации населения

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Федеральное министерство здравоохранения Германии представило сегодня план вакцинации населения.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в правительственной программе указываются сроки и процедуры, касающиеся того, с какого периода времени и какую группу людей придется вакцинировать. Программа также определяет финансово ответственные органы за вакцинацию, а также медучреждения, которые должны будут непосредственно проводить саму вакцинацию.

Цель плана вакцинации заключается в том, чтобы к 2021 году достигнуть высокого охвата вакцинацией населения страны, поскольку это является предпосылкой для развития у него широкого иммунитета.