Необходимо возобновить обсуждение легализации партнерства — Шимоните и Нильсен

Литовскому парламенту необходимо возобновить обсуждение легализации партнерства, заявили премьер-министр и спикер Сейма.
«На мой взгляд, было бы лучше, если бы Сейм начал эти дискуссии. Сейчас, когда Сейм все еще пытается задвинуть ту дискуссию куда-то дальше под стол, как будто есть некоторая боязнь прийти к выводу, что здесь есть решения, которые не вредят ничьим интересам», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните журналистам в Вильнюсе в воскресенье.
Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что обновленный проект Закона о партнерстве будет представлен в Сейме еще на этой весенней сессии.
«Он есть в повестке заседания, его нельзя исключить, он обязательно будет представлен», — сказала она.
Согласно Конституции, весенняя сессия Сейма длится до 30 июня.
Против обсуждения законопроекта о партнерстве в настоящее время выступают некоторые представители оппозиции, которые говорят, что время еще не пришло, так как нет необходимости выступать против общественности в контексте войны России против Украины.
В отклоненном весной прошлого года проекте Закона о партнерстве предлагалось узаконить партнерство между мужчиной и женщиной, а также между лицами одного пола, определив его как официально зарегистрированный факт совместного проживания двух лиц в целях установления, развития и защиты партнерских отношений.
Однако на еще первом этапе представления проект не был одобрен.
В Литве партнерство не узаконено ни для разнополых, ни для однополых пар.
Марш защиты семей
Сотни людей в литовскими флагами собрались в воскресенье в Каунасском районе, на частной усадьбе в деревне Ядагоняй.
По подсчетам BNS, на момент начала акции на территории частной усадьбы собралось около 700 человек, однако некоторые из них не прибыли вовремя из-за пробки на узкой дороге, ведущей к усадьбе.
В прошлом году в таком же мероприятии в парке Вингис в Вильнюсе приняли участие около 10 тысяч человек.
Участники марша требовали не вводить новые налоги, принять решение о снижении налога на добавленную стоимость на продукты питания и акциза на топливо, а также не рассматривать и снять с повестки дня Сейма Закон о партнерстве и внесение изменений в Закон о защите несовершеннолетних от негативного воздействия публичной информации.
В обращении также содержится призыв к «немедленному рассмотрению и изменению» законов, чтобы были опубликованы списки всех сотрудников КГБ.
До принятия Акта о партнерстве, ратификации Стамбульской конвенции и прочего организаторы заявляли, что еще не выполнены прошлогодние «основные требования по роспуску правительства и соблюдению Конституции».
По словам Р. Гринявичюса, посылы митинга в этом году «такие же, как и в прошлом году — ничего не меняется».
Вильнюсское городское самоуправление не выдавало разрешения на проведение этого мероприятия в парке Вингис, поэтому оно проходило на частной усадьбе.
Организаторы заранее сообщили, что часть литовских СМИ сможет приехать на это мероприятие только после предварительной оплаты аккредитационного сбора – 1 тыс. евро. По мнению Движения семей, это связано с тем, что «из-за их деятельности организация понесли множество дополнительных расходов и из-за попыток с их стороны дискредитировать «Большой марш защиты семьи 2022», его организаторов и участников».
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“Необходимо возобновить обсуждение легализации партнерства — Шимоните и Нильсен”
Возможно ошибаюсь, но какая то непонятка — этих так называемых » партнёров » что — кто то преследует, унижает или обливают водой. Ну вот узаконим это действо и всем что в нашей стране легче жить всем станет, других забот что ли нет. Как всегда на всех фронтах » керосин » будем подливать в общество. Да , прав уважаемый профессор Марк Гоулстон насчёт политиков…