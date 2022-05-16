Необходимо возобновить обсуждение легализации партнерства — Шимоните и Нильсен

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литовскому парламенту необходимо возобновить обсуждение легализации партнерства, заявили премьер-министр и спикер Сейма.

«На мой взгляд, было бы лучше, если бы Сейм начал эти дискуссии. Сейчас, когда Сейм все еще пытается задвинуть ту дискуссию куда-то дальше под стол, как будто есть некоторая боязнь прийти к выводу, что здесь есть решения, которые не вредят ничьим интересам», — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните журналистам в Вильнюсе в воскресенье.

Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что обновленный проект Закона о партнерстве будет представлен в Сейме еще на этой весенней сессии.

«Он есть в повестке заседания, его нельзя исключить, он обязательно будет представлен», — сказала она.

Согласно Конституции, весенняя сессия Сейма длится до 30 июня.

Против обсуждения законопроекта о партнерстве в настоящее время выступают некоторые представители оппозиции, которые говорят, что время еще не пришло, так как нет необходимости выступать против общественности в контексте войны России против Украины.

В отклоненном весной прошлого года проекте Закона о партнерстве предлагалось узаконить партнерство между мужчиной и женщиной, а также между лицами одного пола, определив его как официально зарегистрированный факт совместного проживания двух лиц в целях установления, развития и защиты партнерских отношений.

Однако на еще первом этапе представления проект не был одобрен.

В Литве партнерство не узаконено ни для разнополых, ни для однополых пар.

Марш защиты семей

Didysis šeimos gynimo maršas/ Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Сотни людей в литовскими флагами собрались в воскресенье в Каунасском районе, на частной усадьбе в деревне Ядагоняй.

По подсчетам BNS, на момент начала акции на территории частной усадьбы собралось около 700 человек, однако некоторые из них не прибыли вовремя из-за пробки на узкой дороге, ведущей к усадьбе.

Didysis šeimos gynimo maršas/ Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В прошлом году в таком же мероприятии в парке Вингис в Вильнюсе приняли участие около 10 тысяч человек.

Участники марша требовали не вводить новые налоги, принять решение о снижении налога на добавленную стоимость на продукты питания и акциза на топливо, а также не рассматривать и снять с повестки дня Сейма Закон о партнерстве и внесение изменений в Закон о защите несовершеннолетних от негативного воздействия публичной информации.

В обращении также содержится призыв к «немедленному рассмотрению и изменению» законов, чтобы были опубликованы списки всех сотрудников КГБ.

До принятия Акта о партнерстве, ратификации Стамбульской конвенции и прочего организаторы заявляли, что еще не выполнены прошлогодние «основные требования по роспуску правительства и соблюдению Конституции».

По словам Р. Гринявичюса, посылы митинга в этом году «такие же, как и в прошлом году — ничего не меняется».

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Вильнюсское городское самоуправление не выдавало разрешения на проведение этого мероприятия в парке Вингис, поэтому оно проходило на частной усадьбе.

Организаторы заранее сообщили, что часть литовских СМИ сможет приехать на это мероприятие только после предварительной оплаты аккредитационного сбора – 1 тыс. евро. По мнению Движения семей, это связано с тем, что «из-за их деятельности организация понесли множество дополнительных расходов и из-за попыток с их стороны дискредитировать «Большой марш защиты семьи 2022», его организаторов и участников».

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