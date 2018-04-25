Необходимости возвращаться к обязательному ношению масок пока нет – А. Вярига

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Сейчас нет необходимости возвращаться к обязательному ношению масок в определенных местах, говорит литовский министр здравоохранения.

«Пока потребности возвращаться к обязательному использованию масок нет», — сказал Аурелиюс Вярига в четверг радиостанции Zinių radijas.

Однако он подчеркнул, что такая потребность может возникнуть на следующей неделе или в следующем месяце.

На прошлой неделе премьер Саулюс Сквярнялис попросил подготовить для заседания кабмина на этой неделе проект ою использовании средств защиты в общественном транспорте, местах торговли и на закрытых мероприятиях.