Неоклассическая версия балета “Carmen”

Балет Carmen в интерпретации Balletto di Milano — эксклюзивная неоклассическая версия, признана одной из самых ярких постановок театра. Зрители невольно становятся участниками драмы, исполненной остроты и накала. Carmen, красивая и нетрадиционная, страстная и желанная, бросает вызов любому, кто хочет покорить ее.

Балет Carmen представляет собой удивительную квинтэссенцию чувств, выраженных через содержание новеллы Проспера Мериме, увлекает захватывающей хореографией — от знаменитой хабанеры до страстного па-де-де, а также включает множество ансамблевых танцев, исполненных в сопровождении прекрасной музыки Жоржа Бизе. Примером высокого творчества также станут прекрасные костюмы, созданные итальянским дизайнером Федерико Верратти специально для артистов труппы итальянского театра Balletto di Milano.

История Национального миланского театра — это 30 лет творческого труда и успешных выступлений как в Италии, так и на лучших мировых сценах. Репертуар коллектива весьма разнообразен – от классики и переосмысления известных литературных произведений до современных постановок. Все артисты Balletto di Milano являются выпускниками лучших балетных школ и академий, выпускниками хореографической школы при Teatro alla Scala.

Труппу Balletto di Milano с 1998 года возглавляет знаменитый хореограф Carlo Pesta — кавалер ордена Итальянской республики. Carlo Pesta обучался танцам в школе Teatro alla Scala в Милане, а среди его педагогов был Марис Лиепа. Репертуар труппы является эксклюзивным и созданным ведущими мировыми хореографами специально для театра Balletto di Milano.

Гастроли театра пройдут в трех городах Литвы.