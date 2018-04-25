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Непал и Китай измерят высоту горы Эверест

Фото pixabay.com

Непал и Китай договорились совместно измерить высоту пика Эверест, расположенного на границе этих государств. Причиной нового измерения стали предположения геологов об уменьшении его высоты из-за сильного землетрясения в Непале, сообщает индийский телеканал NDTV.

Решение совместно повторно измерить высоту Эвереста было принято во время недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Непал. «Признавая, что гора Сагарматха / Джомолунгма является вечным символом дружбы между Непалом и Китаем, обе стороны будут содействовать сотрудничеству в различных областях, включая решение проблем изменения климата и защиты окружающей среды. Они совместно объявят высоту горы и проведут на ней научные исследования», — говорится в совместном заявлении правительств двух стран.

В 2017 году Индия также предлагала Непалу помочь в повторном измерении высоты Эвереста.

В Непале в 2015 году произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6, сопровождавшееся масштабными разрушениями. По утверждениям геологов, из-за подземных толчков высота самого высокого пика планеты могла уменьшиться на несколько сантиметров. Нынешняя официально признанная высота Эвереста составляет 8 848 м.

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