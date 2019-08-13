Непогода в Азии унесла жизни нескольких сотен людей

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Сезонные циклоны обрушились на Китай, Вьетнам, Индию и Пакистан и вызвали стихийные бедствия, в которых погибло несколько сотен людей.

Так, количество жертв тайфуна Лекими, что накрыл Китай, возросло до 44 человека, сообщает CGTN.

На востоке провинции Шаньдун зафиксировано пять смертей из-за тайфуна. Семь человек пропали без вести после схода оползня в прибрежных районах. Еще девять человек пропали без вести на востоке китайской провинции Чжецзян, сообщают местные власти. На данный момент в регионе ведутся спасательные работы.

На юге Индии свыше 170 человек погибли за последнюю неделю в результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака, сообщает India Today.

Больше всего из-за непогоды пострадал штат Керала – здесь за последние четыре дня погибли не менее 72 человек, свыше 160 тысяч были эвакуированы. Только за последние сутки в этом регионе были зарегистрированы свыше 30 смертельных случаев.

В общей сложности из затронутых наводнениями районов в этих трех штатах были эвакуированы уже несколько сотен тысяч человек. Между тем, как информирует Метеорологический департамент Индии, грозовые ливни в этих регионах не прекратятся еще как минимум несколько дней.

В Пакистане по меньшей мере 161 человек погиб в результате сильных сезонных дождей, муссонов. Об этом сообщает Радио Свобода. Обильные ливни начались еще в июле, 12 августа на побережье, где находится двадцатимиллионный город Карачи, также ожидаются осадки.

Погибшими только в Карачи являются почти два десятка человек.

Представитель армии страны заявил, что военные и гражданские специалисты откачивают воду из затопленных улиц мегаполиса.

На южные и центральные районы Вьетнама обрушился тайфун Випа, который вызвал наводнения. Число погибших уже достигло 24 человек. Об этом заявили местные власти в понедельник, сообщает Al Jazeera.

На юге почти 3,9 тыс. домов и более 22 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур были затоплены, главным образом в провинции Лам Донг. Наводнения также повредили более 30 км национальных дорог, включая дорогу, ведущую в туристический город Далат.

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