Неравенство и социальное отчуждение остаются проблемой Литвы

«В Литве плоды экономического роста все еще распределяются неравномерно: несмотря на позитивные изменения последних лет, показатели неравенства доходов и риска бедности в Литве остаются высокими», – сказал для пресс-релиза А. Пранцкявичюс.

По его словам, ситуация в Литве остается критической по меньшей мере по трем аспектам: во-первых, по части общества с риском социального отчуждения и бедности – в Литве это 28,3% по сравнению со средним показателем Евросоюза (ЕС) (21,9%). Во-вторых, по равенству доходов, то есть по разнице в самых высоких и самых низких доходах, которые получает пятая часть населения (в разах): в Литве это 7,1 раза, а в ЕС – 5,17 раза. Третье, по роли выплат в снижении уровня бедности: в Литве эта роль 22,9%, средний показатель в ЕС – 33%, то есть, намного больше.

По мнению ЕК, реформа образования в Литве идет медленно, недостает скоординированности и долгосрочной стратегии на предмет повышения эффективности сети образовательных учреждений. Согласно оценке ЕК, несмотря на то, что Литва приняла меры по повышению доступности здравоохранения, здоровье жителей страны остаётся одним из самых плохих в ЕС, а уровень смертности от излечимых болезней и болезней, которых можно избежать – одним из самых высоких в ЕС.

«Здоровье жителей Литвы остается одним из самых плохих в ЕС – всего 44% общества в Литве считают своё здоровье хорошим или очень хорошим, тогда как средний показатель в ЕС – 70%. Как вам хорошо известно, смертность от излечимых заболеваний, по последним данным, вдвое превышала средний показатель в ЕС», – сказал А. Пранцкявичюс на пресс-конференции.

По его словам, финансирование системы здравоохранения остается низким: 5,7% валового внутреннего продукта в Литве по сравнению с 7% в ЕС.

В этом году много внимания в отчёте о стране уделено устойчивости охраны окружающей среды, которая в Литве низка. Это, как отмечает ЕК, обусловлено увеличением выбросов в атмосферу вызывающих тепловой эффект газов, особенно в транспортом секторе, интенсивное использование ресурсов в экономике, слабым контролем за загрязнителями, низкими налогами в сфере окружающей среды и медленным проведением в жизнь принципов экономики замкнутого цикла.

Подводя итог, глава представительства ЕК в Литве, сказал, что Литва находится на распутье, на котором нужно сделать «правильный поворот и стать более диверсифицированной экономикой».

«Для дальнейшего стремительного роста доходов необходим успешный переход к основанной на знаниях экономике, которая может обеспечить более высокую производительность и избежание ловушки средних доходов, и это, вне всякого сомнения, вряд ли возможно без глубоких структурных реформ», – сказал А. Пранцкявичюс.

Принимая во внимание отчёт, Литва выработает национальную программу реформ, которую представит ЕК в конце апреля. В мае ЕК представит рекомендации для стран.