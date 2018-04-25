Неринга Венцкене уже доставлена в Литву

«По сути, предварительное следствие по этому делу было проведено. Осталось завершить действия по отдельным актам досудебного расследования, которые не могли быть проведены из-за того, что человек скрывался за границей, и довольно длительного процесса выдачи. После этого планируется передать дело в суд и в ближайшее время начнется судебное разбирательство (…) Дело достаточно ясное, и, безусловно есть все основания чтобы быстро решить в суде», — сказал Крушна.

По словам прокурора, Н. Венцкене будут предъявлены подозрения в нанесении удара Лаймуте Станкунайте, сотруднику полиции, не выполнении судебного решения и препятствованию судебному приставу.

«Не все преступления будут преследоваться по закону. Это связано с разными правовыми нормами и разными правовыми системами (…) Из-за других преступлений, которые были упомянуты в запросе Генеральной прокуратуры за 2015 год, судебное преследование в Литве не будет возможным», — сказал прокурор.

Неринга Венцкене была доставлена из Соединенных Штатов, где с начала прошлого года содержалась в чикагской тюрьме. Федеральное бюро тюрем США в среду объявило, что Венцкене освободили из тюрьмы в 5 ноября.

Сын Венцкене в среду утром объявил, что его мать доставлена на борт самолета в чикагском аэропорту.

После распространения информации об экстрадиции бывшей судьи и депутата парламента, правоохранительные органы Литвы первоначально отказались комментировать происходящее.

По словам прокурора Крушны, дело касалось агрессивной защиты в США во время процесса экстрадиции.

«Процесс в США был действительно интенсивным. Все процессуальные средства правовой защиты были исчерпаны. Проще говоря, не в каждом случае присутствует столь агрессивная защита», — сказал Крушна.

Прокуратура Литвы добивалась возвращения г-жи Венцкене для предъявления обвинений в невыполнении решения суда о передаче своей племянницы матери, незаконном сборе информации, нарушении прав ребенка и других преступлениях.

Сама г-жа Венцкене утверждала, что обвинения были политически мотивированы.

Н. Венцкене покинула Литву в 2013 году. В том же году Сейм лишил ее депутатской неприкосновенности. Неринга Венцкене в феврале 2018 года была арестована в Чикаго.