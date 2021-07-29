Несколько сотен человек собрались в знак протеста против поселения мигрантов в Девенишкес

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Около 400 человек в четверг после обеда собралось на акцию протеста возле правительства против поселения мигрантов в местечке Девенишкес Шальчининкского района.

Люди держат плакаты «Добро пожаловать в место, где полиция бьет своих граждан. Бить. Посмеяться. Не помочь», «STOP мигрантам», «Мы обеспокоены свой безопасностью», государственные и исторические флаги Литвы, а также флаги местных общин, флаги с символикой Марша в защиту семьи.

Участники акции — житель Руднинкай Юрий Кветковский сказал, что пришел поддержать жителей Девенишкес.

«К нашей деревне привезли около 300 беженцев, мы будем жить рядом с этими бандитами, которые незаконно пересекают границу, не боятся ничего. Мы боимся за свою безопасность, за безопасность своих детей, своих домов. Я знаю, что они делают в Германии, Швеции, там невозможно, они ходят как у себя дома», — сказал BNS участник протеста.

На этой неделе несколько десятков мигрантов в знак протеста против поселения мигрантов блокировали дорогу на Руднинкский полигон. Полиция оттеснила их силой. Позже министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что в вопросе о поселении мигрантов на территории полигона с местными жителями найден компромисс.

МВД ранее наметило поселить до первого сентября несколько сотен мигрантов в бывшем техническом училище Девенишкес, однако после протестов местных жителей от этих планов отказались.

Глава МВД А. Билотайте подтвердила, что сейчас размещение мигрантов в Девенишкес не планируется, помещения держат как резервные.

Жители Девенишкес не раз устраивали акции протеста и заявляли, что они возражают против поселения мигрантов на территории местечка, потому что место, в котором намечается поселить мигрантов, находится в паре десятков метров от действующей школы.

В последние месяцы Литва сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией. В этом году в Литву уже пытались попасть более 3 тыс. незаконных мигрантов, из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию.

Литовские должностные лица придерживаются позиции о том, что выросшие потоки миграции являются акцией, организованной минским режимом против Литвы.