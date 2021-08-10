Несколько тысяч человек протестуют у сейма против новых ограничений из-за COVID-19

Несколько тысяч человек во вторник утром собрались у сейма, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениям для не имеющих иммунитета и отказывающимся тестироваться.
Протестующие несут национальные и местные флаги, плакаты «STOP дискриминации», «Паспорт возможностей в задницу», скандируют «Позор, позор».
«Нужно охранять государство, Конституцию, защищать свои права, свободный выбор, чтобы не ограничивались наши права, неважно, хочет ли человек прививаться или нет. В конце концов — вакцинирование — это участие в эксперименте», — сказал BNS 49-летний фермер Ричардас Лякавичюс.
Работающая в салоне красоты Диана Верикене заявила, что «должна быть свобода выбора» вакцинироваться или нет.
«Я пришла, так как не согласна, что власть не обращает внимания на людей. Я имею в виду вакцинирование и разделение людей — будет или не будет у человека паспорт возможностей. Это неверно», — сказала 51-летняя женщина.
В среду правительство планирует обсуждать проект, который предусматривает больше ограничений тем, у кого не будет паспорта возможностей.
У Национальной библиотеки им. М. Мажвидаса поставлена инсценированная виселица с надписью: «Место для предателей Литвы». Рядом — сцена, где бьют в барабаны и говорят речи организаторы протеста.
Одна из организаторов учительница Астра Геновайте-Астраускайте заявила, что ограничения будут сегрегировать граждан, а «государственность в большой опасности».
Она такие ограничения сравнила с нацистской Германией, отметила, что используется «государственный шантаж», и не только психологический, но «планируется использовать физическую и военную силу».
Парламентарий Дайнюс Кяпенис несколько позже зачитал обращение оппозиционных аграриев и зеленых к правящим.
«Мы призываем отказаться от стратегии запугивания людей и, вместо использования раскалывающей общество на две Литвы — привившуюся и непривившуюся — риторики незамедлительно начать адекватную, основанную на науке и позитивной мотивации кампанию по разъяснению вакцинирования», — заявил политик.