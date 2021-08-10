Несколько тысяч человек протестуют у сейма против новых ограничений из-за COVID-19

Работающая в салоне красоты Диана Верикене заявила, что «должна быть свобода выбора» вакцинироваться или нет.

«Я пришла, так как не согласна, что власть не обращает внимания на людей. Я имею в виду вакцинирование и разделение людей — будет или не будет у человека паспорт возможностей. Это неверно», — сказала 51-летняя женщина.

В среду правительство планирует обсуждать проект, который предусматривает больше ограничений тем, у кого не будет паспорта возможностей.

У Национальной библиотеки им. М. Мажвидаса поставлена инсценированная виселица с надписью: «Место для предателей Литвы». Рядом — сцена, где бьют в барабаны и говорят речи организаторы протеста.

Одна из организаторов учительница Астра Геновайте-Астраускайте заявила, что ограничения будут сегрегировать граждан, а «государственность в большой опасности».

Она такие ограничения сравнила с нацистской Германией, отметила, что используется «государственный шантаж», и не только психологический, но «планируется использовать физическую и военную силу».

Парламентарий Дайнюс Кяпенис несколько позже зачитал обращение оппозиционных аграриев и зеленых к правящим.

«Мы призываем отказаться от стратегии запугивания людей и, вместо использования раскалывающей общество на две Литвы — привившуюся и непривившуюся — риторики незамедлительно начать адекватную, основанную на науке и позитивной мотивации кампанию по разъяснению вакцинирования», — заявил политик.