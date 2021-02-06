Несмотря на карантин инвестиции в сектор кино в прошлом году были рекордно большими

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Несмотря на карантинные ограничения и пробуксовывание работ, в прошлом году инвестиции в сектор литовского кино от льготы налога на прибыль были рекордно высокими.

По данным Литовского киноцентра (ЛКЦ), в 2020 году производители фильмов, воспользовавшись схемой налоговой льготы, собрали от литовских предприятий 11,3 млн евро на киносъемки.

«Это самая большая сумма, полученная за всю историю действия льготы», — говорится в сообщении ЛКЦ.