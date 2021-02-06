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Несмотря на карантин инвестиции в сектор кино в прошлом году были рекордно большими

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Несмотря на карантинные ограничения и пробуксовывание работ, в прошлом году инвестиции в сектор литовского кино от льготы налога на прибыль были рекордно высокими. 

По данным Литовского киноцентра (ЛКЦ), в 2020 году производители фильмов, воспользовавшись схемой налоговой льготы, собрали от литовских предприятий 11,3 млн евро на киносъемки. 

«Это самая большая сумма, полученная за всю историю действия льготы», — говорится в сообщении ЛКЦ. 

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Как сообщается, зарубежные производители фильмов потратили в стране почти 27 млн евро, и этот результат замтно превысил прежний показатель 2019 года (15 млн евро). 

За год едва ли не вдвое увеличилось и число финансируемых фильмов. В прошлом году было финансировано 58 новых фильмов, из них 37 — национальные, девять — совместного производства, 12 — зарубежные. 

ЛКЦ отмечает рост популярности льготы налога на прибыль и среди национальных производителей фильмов. 

За весь период действия льготы национальные фильмы привлекли 5,9 млн евро инвестиций, из них едва ли не половина суммы (2,5 млн евро) получена в прошлом году. 

За период 2014–2020 годов посредством этой льготы в киноиндустрию Литвы было в общей сложности привлечено 35,6 млн евро. 

Льгота налога на прибыль позволяет предприятиям при расчете налога на прибыль вычесть из не облагающихся налогами доходов часть средств, предоставленных безвозмездно литовскому производителю фильмов. 

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