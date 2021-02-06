Несмотря на карантин инвестиции в сектор кино в прошлом году были рекордно большими

Несмотря на карантинные ограничения и пробуксовывание работ, в прошлом году инвестиции в сектор литовского кино от льготы налога на прибыль были рекордно высокими.
По данным Литовского киноцентра (ЛКЦ), в 2020 году производители фильмов, воспользовавшись схемой налоговой льготы, собрали от литовских предприятий 11,3 млн евро на киносъемки.
«Это самая большая сумма, полученная за всю историю действия льготы», — говорится в сообщении ЛКЦ.
Как сообщается, зарубежные производители фильмов потратили в стране почти 27 млн евро, и этот результат замтно превысил прежний показатель 2019 года (15 млн евро).
За год едва ли не вдвое увеличилось и число финансируемых фильмов. В прошлом году было финансировано 58 новых фильмов, из них 37 — национальные, девять — совместного производства, 12 — зарубежные.
ЛКЦ отмечает рост популярности льготы налога на прибыль и среди национальных производителей фильмов.
За весь период действия льготы национальные фильмы привлекли 5,9 млн евро инвестиций, из них едва ли не половина суммы (2,5 млн евро) получена в прошлом году.
За период 2014–2020 годов посредством этой льготы в киноиндустрию Литвы было в общей сложности привлечено 35,6 млн евро.
Льгота налога на прибыль позволяет предприятиям при расчете налога на прибыль вычесть из не облагающихся налогами доходов часть средств, предоставленных безвозмездно литовскому производителю фильмов.