Несмотря на пандемию, нужно всеми силами избежать закрытия школ — ЮНИСЕФ

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Если и в наступившем году школы будут закрываться из-за пандемии COVID-19, десятки миллионов детей не получат образования и лишатся поддержки, а это будет иметь негативные последствия для нескольких поколений. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор, сообщает Центр новостей ООН.

Генриетта Фор напомнила, что на пике пандемии во время карантина в школу не ходили 90% учащихся, причем треть школьников не имела возможности учиться дистанционно. По оценкам, число детей, не посещающих школу, может увеличиться на 24 млн и свести на нет все усилия по расширению доступа детей к образованию.

«Лишившись школьных обедов, многие дети не получают необходимого питания, а то и голодают, — отмечает глава ЮНИСЕФ. — Лишившись ежедневного общения со сверстниками и ведя менее подвижный образ жизни, дети теряют спортивную форму и испытывают эмоциональный стресс. Лишившись безопасности, которую зачастую обеспечивает школа, они становятся жертвами насилия, их принуждают к труду, а девочек выдают замуж». Поэтому закрытие школ должно быть крайней мерой, считает Фор. К тому же, по ее словам, по имеющимся данным, школы не играют серьезной роли в распространении коронавируса.