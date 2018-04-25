Неспособность Кабмина Литвы убедить сейм по налогам повышает финансовые и политические риски

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Неспособность правительства убедить парламент в вопросе налогов на загрязняющие автомобильные выбросы и недвижимость свидетельствует о растущем политическом замешательстве и создает риски для стабильности публичных финансов, поскольку остается туманным, как в последнюю минуту будут латать дыры в бюджете, говорят аналитики.

После состоявшихся во вторник голосований в парламенте Кабмин рассматривает различные сценарии балансирования доходов и расходов – пытаться изменить мнение депутатов, отказаться от повышения базовой выплаты на детей, поднимая лишь выплаты социально поддерживаемым лицам, или еще больше замедлить сокращение трудовых налогов.

Политики и экономисты также усматривают риск в том, что, если накануне выборов будут утверждены увеличенные выплаты, но не будут предусмотрены адекватные источники финансирования, то вырастут фискальные риски. Это повысит затраты на займы, а невзвешенные обязательства государства могут нанести сильный удар в случае кризиса.

Расширение базы налогообложения недвижимого имущества уже более полугода поддерживали «аграрии» и социал-трудовики, но министр финансов не получил поддержки со стороны Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) и фракции «Во благо Литвы», сформированной на базе бывших членов партии «Порядок и справедливость».

Налог на загрязняющие автомобильные выхлопы поддержали «аграрии» и несколько членов фракции «Во благо Литвы», а социал-трудовики и ИАПЛ-СХС не выразили поддержку.

Повышение налогов на активы банков и для торговцев могут остановить выводы юристов о том, что такие решения могут быть антиконституционными.

По мнению аналитиков, замешательство вызвано страхом политиков перед принятием непопулярных решений в связи с приближением выборов в сейм, нехваткой лидерства болеющего премьера Саулюса Сквернялиса и концентрации лидера «аграриев» Рамунаса Карбаускиса на спорах со спикером Викторасом Пранцкетисом.

«Отклонение достаточно важных законопроектов свидетельствует о том, что в сейме нет надежного большинства, которое бы поддерживало предложения правительства», – сказал BNS политолог Томас Янялюнас.

Он утверждает, что без обеспечения более высоких доходов правительству, возможно, придется отказаться от повышения части социальных выплат, а это перечеркнет стремление хоть насколько-то более значительно снизить социальное неравенство.

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас, работающий в Литовской конфедерации бизнеса, утверждает, что налоговые предложения в сейме представляют люди, не обладающие для этого достаточной компетенцией, а решения принимаются в последнюю минуту.

«Член сейма Збигнев Единский, представивший банковский налог, является определенным символом этого, ведь я сомневаюсь в том, что он сам писал предложения. Он становится определенным символом того, кто предлагает нам налоги, и как они думают. Если посмотреть на него, можно понять, насколько драматична ситуация», – сказал BNS М. Дубниковас.

«У нас есть проблема того, что мы делаем это в последнюю ночь, как студент, который не делал домашнюю работу», – добавил он.

Идущие в сейме дискуссии М. Дубниковас назвал «борьбой между средним классом и людьми, не помнящими прошлого, которые верят в твердую мохнатую руку государства».

Экономист Жигимантас Маурицас из банка Luminor считает, что хаос в парламенте обусловлен тем, что налоговые проекты были представлены достаточно поздно, и как общественности, так и сейму, не хватило времени их обсудить.

Он прогнозировал, что недостающие доходы бюджета, скорее всего, попытаются компенсировать за счет еще более медленного, чем ожидалось ранее, роста не облагаемого налогами минимума доходов.

«Я не думаю, что правительство и сейм решатся урезать расходы. Были объявлены щедрые обещания, а следующем году уже выборы. Я склонен считать, что внимание будет направлено на реализуемую сейчас налоговую реформу, особенно, если говорить о следующем годе и о повышение не облагаемого налогами минимуме, может быть принято решение повышать его еще медленнее», – сказал Ж. Маурицас.

«Вероятно, что немного дефицитным будет весь бюджет сектора власти», – прогнозировал Ж. Маурицас. В проектах правительства предусматривается, что в следующем году профицит сектора власти составит 0,2% внутреннего валового продукта.

По словам экономиста, с ростом государственных обязательств, пробуксовыванием сборов налогов и заморозкой проблем эффективности публичного сектора на фоне замедления экономического роста или приближения кризиса у Литвы не будет иного выбора, как поднять налоги для покрытия возникающего дефицита бюджета вместо поощрения экономического роста.

«Я переживаю по поводу легкого, но определенного дежавю, что это было в 2008-2009 годах», – добавил экономист.

Министерство финансов прогнозирует, что рост экономики Литвы в ближайшее время замедлится.

В этом году ВВП Литвы должен вырасти на 3,7%, в следующем году – на 2,4%, а в 2021–2022 годах – на 2,3%.

Наибольшую угрозу экономике Евросоюза представляют риски торговой войны с США и хаотичного выхода Соединенного Королевства, однако банковская система оценивается как более подготовленная к трудному периоду, чем десять лет назад.