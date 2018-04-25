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Neste Lietuva наказана штрафом в 8,7 тыс. евро за вводящую в заблуждение рекламу

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Реклама сети заправочных станций финского капитала Neste Lietuva вводила в заблуждение потребителей, заявил Совет по конкуренции (СК) Литвы.

За нарушение закона о рекламе СК решил назначить компании штраф в 8,7  тыс. евро.

Совет утверждает, что реклама, в которой указывалось, что при использовании горючего Neste в атмосферу выбрасывает до 20% углекислого газа меньше, вводила в заблуждение потребителей.

По мнению СК потребители могли понять, что идет сравнение с другим горючим, продаваемом на розничном рынке, однако Neste Lietuva сравнивала горючее не с продукцией, продаваемой на своих заправках и в других сетях, а с минеральным горючим, которое потребители не могли приобрести.

«Средний потребитель мог понять, что горючее Neste более экологично, менее загрязняющее, чем горючее, продаваемое другими заправками. Если бы компания в рекламе предоставляла более подробную информацию о том, что горючее сравнивается с минеральным горючим, то потребители могли бы сформировать иное мнение, возможно бы избрали другую сеть заправочных станций», – отметила в пресс-релизе глава Группы расследования нечестной коммерческой деятельности Совета по конкуренции Дите Анилёнене. 

СК начал расследование после получения информации Ассоциации биогорючего. 

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