Нет признаков преступления

Вильнюсская участковая прокуратура сообщила об отказе начать досудебное расследование по поводу утверждений, изложенных в публикации члена Сейма Литвы Валдаса Ракутиса, связанных с Холокостом.
По данным прокуратуры, публикацией статьи «Международный день Холокоста и историческая память» от 27 января В. Ракутис не совершил деяние, имеющее признаки уголовного преступления.
С просьбой начать расследование в прокуратуру обратилась председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски, указав, что в этой публикации содержится поощрение ненависти к евреям по их национальному признаку и отрицается Холокост.
Прокуратура считает, предусмотренное в Уголовном кодексе преступление – подстрекательство против другого народа, расы, религиозной или этнической группы и отрицание Холокоста – может быть совершено лишь умышленно.
«Между тем данные, собранные в ходе рассмотрения заявления, позволяют сделать обоснованный вывод о том, что историк В. Ракутис, готовя и публикуя статью «Международный день Холокоста и историческая память», не ставил перед собой цель поощрять негативную реакцию общества на лиц еврейской национальности, разжигать ненависть и рознь или сознательно отрицать Холокост», – говорится в сообщении прокуратуры.
Бывший председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти в своем комментарии, опубликованном в Международный день памяти Холокоста, говоря о нацистских пособниках, высказался и о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами.
Публикация вызвала критику и руководства партии консерваторов, членом которой он является, Еврейской общины Литвы, и зарубежных дипломатов.
Из-за вызвавшего негативные оценки комментария о Холокосте В. Ракутис ушел с должности председателя парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти.
Он принес извинения «всем, кто почувствовал себя обиженным, своим коллегам, руководству и членам партии, дипломатам и гражданам дружественных стран за то, что эти интерпретации смазали присущую Дню памяти Холокоста скорбь».
Информация «ЛК», BNS