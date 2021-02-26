Нет признаков преступления

«Между тем данные, собранные в ходе рассмотрения заявления, позволяют сделать обоснованный вывод о том, что историк В. Ракутис, готовя и публикуя статью «Международный день Холокоста и историческая память», не ставил перед собой цель поощрять негативную реакцию общества на лиц еврейской национальности, разжигать ненависть и рознь или сознательно отрицать Холокост», – говорится в сообщении прокуратуры.

Бывший председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти в своем комментарии, опубликованном в Международный день памяти Холокоста, говоря о нацистских пособниках, высказался и о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами.

Публикация вызвала критику и руководства партии консерваторов, членом которой он является, Еврейской общины Литвы, и зарубежных дипломатов.

Из-за вызвавшего негативные оценки комментария о Холокосте В. Ракутис ушел с должности председателя парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти.

Он принес извинения «всем, кто почувствовал себя обиженным, своим коллегам, руководству и членам партии, дипломатам и гражданам дружественных стран за то, что эти интерпретации смазали присущую Дню памяти Холокоста скорбь».

Информация «ЛК», BNS