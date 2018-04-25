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Нетаньяху намерен получить неприкосновенность

  • Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается запросить парламентский иммунитет от судебного преследования в свете предъявленных ему обвинений в коррупции. О своем намерении 70-летний политик заявил на пресс-конференции в Иерусалиме в среду, 1 января. 

«Я хочу быть лидером Израиля на протяжении еще многих лет, чтобы добиться исторических успехов», − подчеркнул он. Запрос на предоставление депутатской неприкосновенности должен быть рассмотрен парламентским комитетом. 

Однако кнессет Израиля в ночь на 12 декабря проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов. 

Таким образом, возможный запрос израильского премьера может отсрочить судебный процесс на несколько месяцев. Председатель центристского блока Кахоль-лаван, экс-начальник Генштаба Бенни Ганц раскритиковал намерение главы кабинета министров. Премьер Израиля заинтересован лишь в своей участи, а не в будущем государства, заявил Ганц. По его словам, Нетаньяху «знает, что виновен». 

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Согласно опросу израильского телевидения, лишь 33% жителей страны поддерживают позицию премьера. Еще 51% израильтян выступает против. Обвинения в мошенничестве, коррупции и государственной измене были предъявлены премьер-министру Израиля в ноябре 2019 года. 

Один из случаев касается подозрения в том, что Нетаньяху предоставил компании Bezeq юридические льготы, когда занимал пост министра связи. В ответ СМИ, принадлежащее концерну, должно было освещать деятельность Нетаньяху в положительном ключе. 

Кроме того, утверждается, что Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от двух бизнесменов подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в один миллион шекелей (в пересчете − 258 тысяч евро). По данным полиции, это были незаконные пожертвования американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера. 

Нетаньяху неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, заявляя об «охоте на ведьм» и обвиняя правоохранительные органы в давлении на свидетелей. 

Если суд признает премьер-министра Израиля виновным в коррупции, ему грозит до десяти лет лишения свободы в соответствии с законодательством. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет три года лишения свободы.

korrespondent.net

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