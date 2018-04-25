Нетаньяху намерен получить неприкосновенность

Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается запросить парламентский иммунитет от судебного преследования в свете предъявленных ему обвинений в коррупции. О своем намерении 70-летний политик заявил на пресс-конференции в Иерусалиме в среду, 1 января.

«Я хочу быть лидером Израиля на протяжении еще многих лет, чтобы добиться исторических успехов», − подчеркнул он. Запрос на предоставление депутатской неприкосновенности должен быть рассмотрен парламентским комитетом.

Однако кнессет Израиля в ночь на 12 декабря проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов.

Таким образом, возможный запрос израильского премьера может отсрочить судебный процесс на несколько месяцев. Председатель центристского блока Кахоль-лаван, экс-начальник Генштаба Бенни Ганц раскритиковал намерение главы кабинета министров. Премьер Израиля заинтересован лишь в своей участи, а не в будущем государства, заявил Ганц. По его словам, Нетаньяху «знает, что виновен».