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Нетаньяху обещает аннексировать часть палестинских земель

Фото из открытых источников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что аннексирует Иорданскую долину, если победит на предстоящих 17 сентября парламентских выборах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Израильский премьер подтвердил объявленное ранее намерение аннексировать построенные на Западном берегу Иордана еврейские поселения. По этому вопросу он пообещал действовать в координации с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Такие заявления Нетаньяху встретили резкую критику руководства палестинцев.

В ООН также предостерегли израильского премьера, что такие его шаги в случае переизбрания не будут иметь никакого «эффекта с точки зрения международного права». Об этом заявили в пресс-службе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

Напомним, что ранее Нетаньяху уже делал подобное заявление — на выступлении перед школьниками в честь нового учебного года.

Также сообщалось, что Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе. 

korrespondent.net

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