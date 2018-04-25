Нетаньяху выступил со специальным заявлением по Ирану

Фото Михаила Метцеля/ТАСС. Фото предоставлено Фондом ВАРП

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Глава правительства и министр обороны Израиля выступил с заявлением по иранской ядерной программе. Свою речь он произнес сначала на иврите, затем по-английски.

Биньямин Нетаньяху напомнил, что полтора года назад Израиль представил «ядерный архив» Ирана, а год назад на генассамблее ООН он сообщил об объекте в Тюркозабаде, на котором хранились 15 кг радиоактивных веществ. Тегеран утверждал, что речь идет о заводе мастерской по чистке ковров. 8 сентября МАГАТЭ подтвердило, что на указанном объекте обнаружены следы урана.

Биньямин Нетаньяху заявил, что в Иране обнаружены и другие объекты, связанные с ядерной программой. В частности, завод подобный тому, что обнаружен в Туркозабаде, находится к югу от города Исфахан, в Абаде. На этом предприятии ведутся работы по производству ядерного оружия.

Глава правительства прокомментировал сегодняшнее заявление главы МАГАТЭ о том, что Иран не проявил заинтересованности в сотрудничестве с агентством. Нетаниягу заявил, что подобное поведение Тегерана его не удивляет, так как власти Исламской республики делают все, чтобы скрыть свою ядерную программу.

В подтверждение своих слов Биньямин Нетаньяху показал спутниковые снимки объекта в Абаде до того, как как Иран понял, что тот обнаружен, и после. «Они просто уничтожили его, просто все снесли. Это потрясающе. То, что они прячут, мы обнаруживаем, и они сразу пытаются скрыть свои следы», — сказал Нетаниягу.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху обратился к международному сообществу с призывом не верить Ирану и усилить на него давление с тем, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия.

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