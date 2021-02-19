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Неутешительный прогноз

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Больше половины жителей Литвы считают, что в ближайшие годы экономическая ситуация в стране станет хуже, показали опубликованные на минувшей неделе данные опроса.

Во время международного исследования Евробарометра у жителей стран Евросоюза спрашивали, как будет меняться экономическая ситуация в течение ближайшего года, сообщает BNS.

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54% респондентов из Литвы полагали, что ситуация будет ухудшаться, 22% ожидали улучшения, а 24% считали, что она останется без изменений. Ожидания жителей Литвы схожи с ожиданиями других европейцев — в целом по ЕС ухудшение прогнозируют 53% жителей.

Правительство Литвы прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет на 2,8%, Еврокомиссия полагает, что рост составит 2,2%.

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Среди других стран Европы Литва выделяется оптимистичным взглядом на будущее Евросоюза. Целых 70% участников опроса из Литвы считают, что ЕС движется в правильном направлении. В целом по Европе таких было 39%.

Опрос был проведен в интернете в ноябре-декабре прошлого года. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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