Неутешительный прогноз

54% респондентов из Литвы полагали, что ситуация будет ухудшаться, 22% ожидали улучшения, а 24% считали, что она останется без изменений. Ожидания жителей Литвы схожи с ожиданиями других европейцев — в целом по ЕС ухудшение прогнозируют 53% жителей.

Правительство Литвы прогнозирует, что экономика страны в этом году вырастет на 2,8%, Еврокомиссия полагает, что рост составит 2,2%.