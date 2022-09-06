Неверович: предложение ЕК по рынку электроэнергии вызывает беспокойство

«В случае энергетической войны против ЕС у блока есть вес и возможность немного изменить структуру рынка, в частности, убрав газ из алгоритма ценообразования, чтобы позволить всем остальным генерациям конкурировать за более низкую цену — очевидно, что газ здесь самая большая проблема», — добавил он.

По словам Неверовича, только при сохранении определенного дефицита непроизведенной электроэнергии недостающее количество можно заказать по прозрачному принципу, включая затраты и маржу и производя недостающее количество электроэнергии из газа.

«Общеевропейское решение не должно означать, что деньги уходят из Литвы и поддерживают, например, шведских или немецких потребителей за счет литовских потребителей», — сказал он.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе в Словении, что ведомства ЕС готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.

Как сообщил BNS глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега, предложений можно ожидать в ближайшие недели. При этом, по его словам, решения, связанные со структурной реформой рынка электроэнергии, могут быть приняты в течение нескольких месяцев.

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