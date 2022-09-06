Неверович: предложение ЕК по рынку электроэнергии вызывает беспокойство

Первоначальное предложение по регулированию рынка электроэнергии, представленное Европейской Комиссией (ЕК), вызывает беспокойство, говорит советник президента Литвы Ярослав Неверович. По его словам, Европейский Союз (ЕС) должен найти решения по снижению цен на рынке, например, исключив газ из алгоритма формирования цен на электроэнергию.
«Мы видели первоначальные предложения ЕС о возможных мерах, эти предложения больше похожи на перечень мер, уже применяемых другими государствами, в том числе на то, что было в Литве, определённые механизмы компенсации домохозяйствам. Но первоначальное предложение комиссии немного беспокоит, потому что оно может пойти не в том направлении — речь идет не о снижении цен, а о сборе средств с рынка, чтобы перераспределить эти средства», — сказал советник во вторник радиостанции Ziniu radijas.
«В случае энергетической войны против ЕС у блока есть вес и возможность немного изменить структуру рынка, в частности, убрав газ из алгоритма ценообразования, чтобы позволить всем остальным генерациям конкурировать за более низкую цену — очевидно, что газ здесь самая большая проблема», — добавил он.
По словам Неверовича, только при сохранении определенного дефицита непроизведенной электроэнергии недостающее количество можно заказать по прозрачному принципу, включая затраты и маржу и производя недостающее количество электроэнергии из газа.
«Общеевропейское решение не должно означать, что деньги уходят из Литвы и поддерживают, например, шведских или немецких потребителей за счет литовских потребителей», — сказал он.
Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе в Словении, что ведомства ЕС готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.
Как сообщил BNS глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега, предложений можно ожидать в ближайшие недели. При этом, по его словам, решения, связанные со структурной реформой рынка электроэнергии, могут быть приняты в течение нескольких месяцев.
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