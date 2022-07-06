Невероятное шоу для всей семьи «Funny Balls Show» в Вильнюсе!

Незабываемые представления состоятся в вильнюсском Театре танцев (Šokio Teatras, T.Kosciuškosg. 11). Спектакли в 15:00 будут на русском языке, спектакли в 18:00 — на литовском!

Ну так что же нас ждёт?!) Ого-го!!! Все мамы и папы знают, чем порадовать ребенка?! Конечно же да, воздушными шарами!

Мы приглашаем всех, кто любит веселье и чудеса на шароулётное, музыкально-интерактивное «Funny Balls Show!» — это яркое театрализованное шоу, в котором используется более 3 000 (!!!) воздушных шаров!!!

Вас ждут необычайно яркие, воздушные декорации и костюмы, огромный замок Сказочной страны Шарляндии и водопад из шариков, гигантские шар с сюрпризом, в котором исчезают и появляются люди, и конечно же волшебная музыка, клоуны и мимы!

Ваш ребенок и Вы будете в диком восторге! Ведь в сказочной стране полно чудес и развлечений. Веселые приключения ждут Вас вместе с принцессой Шарлоттой и королем Шарло, хитрым Шарлатаном и воздушным драконом! Приходите и наслаждайтесь приключениями в самую удивительную и необычную страну Шарляндию!

Отличительные особенности шоу:

Интерактивность шоу: дети активно участвуют в процессе сказок, танцуют, подсказывают артистам на сцене;

Воздушные шары, которые нравятся и детям, и взрослым, обрамлены интересными, поучительными сказочными историями;

Актуальность тем сказочных историй – они о дружбе, любви, добре и победе хороших качеств над скверными.

Уникальные черты шоу:

Акробатика

Клоунада и мимы

Оригинальные образы

Зрелищность

Музыкальные и интерактивные игры

Концепция воздушных шаров выражена в декорациях, костюмах, цирковых трюках и фокусах

Невероятно, но факт!!!

Ждем Вас, поторопитесь заранее приобрести билеты, их в продаже будет не так уж и много.

Билеты на спектакли «Funny Balls Show» 15 и 16 октября (начало спектаклей 15:00 и 18:00) в вильнюсском Театре танцев (Šokio Teatras, T. Kosciuškosg. 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt!

Групповые заявки, информация по спектаклям:+37064536403, +370 67176502

Предложения по-деловому (!) сотрудничеству: +370 61801331