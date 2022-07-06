Невероятное шоу для всей семьи «Funny Balls Show» в Вильнюсе!

Шароулётное музыкально-интерактивное шоу для всей семьи «Funny Balls Show» (Одесса — Варшава) впервые в Вильнюсе выступят 15-16 октября — это авторский проект, объединяющий оригинальные сказочные истории с всевозможными трюками с воздушными шарами!
Специально, из уважения к литовской публике Гениальные Придумщики этого Шоу дадут отдельные спектакли, как на русском языке, чтобы быть понятными детям Литвы из Украины, еще не успевшим выучить литовский язык, так и на литовском языке (!!!) (артисты и певцы ускоренными темпами готовятся к этому)!
Незабываемые представления состоятся в вильнюсском Театре танцев (Šokio Teatras, T.Kosciuškosg. 11). Спектакли в 15:00 будут на русском языке, спектакли в 18:00 — на литовском!
Ну так что же нас ждёт?!) Ого-го!!! Все мамы и папы знают, чем порадовать ребенка?! Конечно же да, воздушными шарами!
Мы приглашаем всех, кто любит веселье и чудеса на шароулётное, музыкально-интерактивное «Funny Balls Show!» — это яркое театрализованное шоу, в котором используется более 3 000 (!!!) воздушных шаров!!!
Вас ждут необычайно яркие, воздушные декорации и костюмы, огромный замок Сказочной страны Шарляндии и водопад из шариков, гигантские шар с сюрпризом, в котором исчезают и появляются люди, и конечно же волшебная музыка, клоуны и мимы!
Ваш ребенок и Вы будете в диком восторге! Ведь в сказочной стране полно чудес и развлечений. Веселые приключения ждут Вас вместе с принцессой Шарлоттой и королем Шарло, хитрым Шарлатаном и воздушным драконом! Приходите и наслаждайтесь приключениями в самую удивительную и необычную страну Шарляндию!
Отличительные особенности шоу:
- Интерактивность шоу: дети активно участвуют в процессе сказок, танцуют, подсказывают артистам на сцене;
- Воздушные шары, которые нравятся и детям, и взрослым, обрамлены интересными, поучительными сказочными историями;
- Актуальность тем сказочных историй – они о дружбе, любви, добре и победе хороших качеств над скверными.
Уникальные черты шоу:
- Акробатика
- Клоунада и мимы
- Оригинальные образы
- Зрелищность
- Музыкальные и интерактивные игры
- Концепция воздушных шаров выражена в декорациях, костюмах, цирковых трюках и фокусах
Невероятно, но факт!!!
Ждем Вас, поторопитесь заранее приобрести билеты, их в продаже будет не так уж и много.
Билеты на спектакли «Funny Balls Show» 15 и 16 октября (начало спектаклей 15:00 и 18:00) в вильнюсском Театре танцев (Šokio Teatras, T. Kosciuškosg. 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt!
Групповые заявки, информация по спектаклям:+37064536403, +370 67176502
Предложения по-деловому (!) сотрудничеству: +370 61801331