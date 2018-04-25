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TOP,Перекресток мнений

«Невидимые» волны эмиграции

Фото BFL

Тех, кто прогнозирует волну эмиграции, ожидают плохие новости, иронизирует в социальной сети Фейсбук экономист.

Даже в августе, когда мы традиционно наблюдали рост числа эмигрантов, в этом году иммигрировало в Литву больше граждан Литвы (3353), чем эмигрировало (2630), и общий баланс международной миграции оставался положительным (+723). Поэтому, когда границы открываются, как я и предсказывал, мы не видим волны эмиграции (то есть она будет «невидимой»). 

За первые 8 месяцев этого года сальдо миграции граждан Литвы составляет +4,6 тыс., граждан из третьих  стран +6,9 тыс., таким образом, общий приток населения составил +11,6 тыс., или один Лентварис, Расейняй или Вилкавишкис. 

Рост населения особенно значителен в крупных городах (Вильнюс, Каунас, Клайпеда и Шяуляй) и их окрестностях, например, за 2019 год население (с учетом окрестностей) в Вильнюсе увеличилось на 11,6 тысячи человек. (Вильнюс был одним из самых быстрорастущих городов во всем ЕС), в Каунасе – на 3,9 тысячи, Клайпеде – на 3 тысячи и Шяуляй — 1,3 тысячи.

Кроме того, благодаря положительному сальдо международной миграции общая численность населения Литвы стала расти, поэтому якобы «исчезающая» Литва становится растущей страной . Подобные тенденции, несомненно, отразятся и на показателях ВВП, особенно с учетом того, что возвращающиеся литовские граждане приносят с собой полезные навыки, деньги и западную культуру. Поэтому я не удивлюсь, если в следующем десятилетии Литва станет самой быстрорастущей экономикой в ​​странах Балтии.

Жигимантас МАУРИЦАС, старший экономист банка Luminor

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