Невзирая на мобилизацию в России, уровень военной угрозы в регионе не изменился

«Мы считаем, что в результате ситуация в регионе ухудшается, но уровень военной угрозы не изменился. Мы оцениваем его как низкий», — сказал Будрис.

По его словам, мобилизуя солдат и организуя якобы референдумы на оккупированных территориях Украины, Россия «умышленно нагнетает обстановку, повышая напряженность в регионе».

«Все действия со стороны России, в первую очередь, направлены на изменение ситуации в Украине», — сказал советник.

По словам представителя руководителя страны, члены ГСО заслушали информацию, имевшуюся как у сотрудников разведки, так и у сотрудников внутренних служб о ситуации на границе с Россией и Беларусью.

«Как известно, в связи с объявлением мобилизации в Калининграде и других регионах России возникает большое беспокойство, но мы не видим, чтобы это отражалось на цели пересечения территории Литвы», — сказал он.

Говоря о недопущении в Литву российских дезертиров, советник президента сказал, что позиция Науседы не меняется, и их нельзя допускать только потому, что они уклоняются от службы.

Поддержка Украины

На вопрос о возможной передаче Украине дополнительных вооружений Будрис ответил, что это на заседании не рассматривалось.

При этом он подчеркнул, что на встрече была представлена ​​информация об уже оказанной поддержке, а ответственные учреждения изучают возможности дальнейшей поддержки Киева.

«Принятие решения требует более широкой военной консультации, самооценки, как это повлияет на обороноспособность Литвы, каково будет финансовое обоснование», — сказал советник.

«Мы вернемся к этому вопросу позже», — сказал Будрис.

Представитель главы страны указал, что с Украиной «обсуждаются все упомянутые в СМИ системы вооружения».

Ссылаясь на три источника, новостной портал «15min» сообщил в понедельник, что Киев попросил Вильнюс поделиться частью своего современного вооружения — передать немецкие самоходные гаубицы «Panzerhaubitze 2000», норвежские системы ПВО NASAMS и еще американские бронетранспортеры М113.

Повреждение пограничного ограждения

По словам советника, в ГСО также обсуждалась ситуация, когда должностные лица минского режима «умышленно нарушают границу государства НАТО», повреждая физический барьер на границе с Беларусью.

«Это очень серьезно», — сказал Будрис.

По его словам, в ГСО была достигнута договорённость о том, что министерства Обороны и Внутренних дел рассмотрят план прикрытия госграницы. В ближайшее время планируется его обновление.

«В нем должны быть предусмотрены конкретные показатели и критерии наблюдения за изменением ситуации с безопасностью, прогнозирование того, когда и в каком объеме будут задействованы силы других структур для обеспечения безопасности границ», — сказал представитель лидера страны.

Он назвал это провокацией Беларуси против Литвы.

По словам Будриса, в этом году физзаграждение было повреждено несколько сотен раз, из них около десятка – должностными лицами минского режима.

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