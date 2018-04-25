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New Agency создаст стратегию имиджа Литвы за рубежом за 163 тыс. евро

Nuotrauka lrv.lt

Канцелярия правительства Литвы в среду сообщила, что подписала договор стоимостью 163 тыс. евро с компанией New Agency о создании десятилетней стратегии презентирования Литвы за рубежом.

«До сих пор у нас нет скоординированной стратегии презентирования страны за рубежом, поэтому сужаются возможности нашей узнаваемости на целевых зарубежных рынках и труднее подчеркивать конкурентные преимущества в регионе», – сказал для пресс-релиза вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

«Поэтому необходимо создать общую систему презентирования страны, договориться о направлениях, дорожной карте коммуникации и стремиться к большей узнаваемости Литвы, целенаправленному презентированию нашего государства за рубежом», – сказал он.

Канцелярия правительства сообщает, что компания была выбрана из трех участников открытого конкурса на основании критериев экономической выгоды.

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В сообщении также говорится, что над созданием стратегии будут создавать креативное агентство New!, группа предприятий бизнес-консалтинга Synthesis Consulting Group, агентство социальных сетей SuperYou и пиар-компоания Blue Oceans PR.

«В команду экспертов вошли профессионалы в областях национального маркетинга, коммуникаций, создания бренд-имиджа. Им будет помогать хорошо известный в мире специалист по построению национального бренд-имиджа государства Саймон Анхольт, который за свою карьеру консультировал правительства 40 стран», – говорится в сообщении.

Агентство New! возглавляют Томас Раманаускас и Максим Кузьмин. Стратегию презентирования страны за рубежом на период 2020–2030 годов их компания должна будет выработать за полгода.

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