New Agency создаст стратегию имиджа Литвы за рубежом за 163 тыс. евро

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Канцелярия правительства Литвы в среду сообщила, что подписала договор стоимостью 163 тыс. евро с компанией New Agency о создании десятилетней стратегии презентирования Литвы за рубежом.

«До сих пор у нас нет скоординированной стратегии презентирования страны за рубежом, поэтому сужаются возможности нашей узнаваемости на целевых зарубежных рынках и труднее подчеркивать конкурентные преимущества в регионе», – сказал для пресс-релиза вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

«Поэтому необходимо создать общую систему презентирования страны, договориться о направлениях, дорожной карте коммуникации и стремиться к большей узнаваемости Литвы, целенаправленному презентированию нашего государства за рубежом», – сказал он.

Канцелярия правительства сообщает, что компания была выбрана из трех участников открытого конкурса на основании критериев экономической выгоды.