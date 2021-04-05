Newsec: часть арендаторов в торговых центрах обанкротится

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Крупные торговые центры Литвы в этом году потеряют многих арендаторов и покупателей, поэтому уже сейчас следует думать о существенных изменениях деятельности и коммуникации, утверждает группы по управлению имуществом в Балтийских странах компании Newsec Рида Калвайтене.

«Попробуйте представить: около 80% всех магазинов непищевых товаров сейчас закрыты, и это продолжается уже три месяца. Около 80% оборота промтоваров не генерируется, и сектор живет всего лишь с 20% выручки», – отметила на презентации рынка недвижимости Newsec Р. Калвайтене.

«Поэтому мы верим в приближающиеся банкротства. Я считаю, что молчаливо с этой мыслью живет большая часть сектора, особенно сектора спорта, ресторанного бизнеса, развлечений. Не хватает совсем немного, месяца или двух, чтобы большая новость о ряде обанкротившихся бизнесов в этих категориях дошла до нас», – добавила она.

По ее словам, в торговых центрах будут увеличиваться свободные площади: прошлогодняя заполненность в 100% в этом году в лучшем случае будет достигать 90% и это в очень хорошо работающем торговом центре.

Р. Калвайтене утверждает, что индекс сбора арендной платы торговых центров в первом квартале этого года сильно упал – некоторые в феврале собрали всего около 40–50% арендной платы.

По ее словам, рекордный рост электронной торговли не спасет торговые центры, а надежду на оживление им может дать наиболее пострадавший бизнес, например, рестораны – в будущем они должны стать самыми крупными арендаторами в торговых центрах.

Она считает, что этой деятельности прогнозируется ренессанс – еще в 2000 году торговые центры подсчитывали, что рестораны займут около 5% их площади, а сейчас – 15-20%, в будущем – и 50%.