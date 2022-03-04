Незаконная перевозка мигрантов

Фото BNS/Лукаса Баландиса

В минувший понедельник пограничники не пропустили в Литву 17 нелегальных мигрантов из Беларуси, сообщила в начале этой недели Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). По сообщению СОГГЛ, в Швянченском районе на белорусской стороне в темное время суток были запущены четыре сигнальные ракеты, в Варенском районе — две. В Варенском районе также был слышен один выстрел на белорусской стороне.

Ранее на прошлой неделе, в пятницу и субботу, сотрудники СОГГЛ не пропускали по три нелегальных мигранта каждый день, в четверг – 14. В среду и вторник не фиксировалось попыток незаконного пересечения границы. В понедельник развернули 17 мигрантов.

С начала августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пропускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,3 тыс. мигрантов. Некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз. Только в этом году таких нелегальных мигрантов было почти 300.

Пограничникам не пришлось использовать табельное оружие, охрана границы ведется в усиленном режиме.

В прошлом году в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, основная их часть пересекла границу до августа.

Как сообщил Каунасский окружной суд, гражданин Украины и гражданин Беларуси приговорены в Литве к реальным срокам лишения свободы за попытку незаконной транспортировки нелегальных мигрантов.

«За попытку незаконной перевозки людей через границу подсудимые приговорены к двум с половиной месяцам лишения свободы. Автомобили, ставшие средством совершения преступления, конфискованы», — сообщил суд. Украинец, использовавший арендованный автомобиль, должен заплатить штраф в 4 тыс. евро.

В ходе следствия установлено, что оба осужденных согласились после переписки в социальных сетях на предложение организатора преступной операции забрать на территории Литвы у границы с Беларусью перешедших ее нелегалов и перевезти через литовско-польскую границу. За это каждый из них получил бы 400 долларов. Свою вину граждане Украины и Беларуси признали и раскаялись в содеянном.

Согласие на сотрудничество со следствием стало основанием для относительно мягкого приговора. За попытку нелегальной транспортировки людей через границу законами Литвы предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ