Незаконная торговля у автострад

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Дирекция автомобильных дорог Литвы призывает ответственные службы принять меры в отношении незаконной торговли у магистралей и дорог государственного значения, отмечено в сообщении пресс-службы ведомства.

Дирекция обращает внимание, что с наступлением лета, а затем и в осенний период на государственных дорогах увеличивается количество торговых площадок, на которых люди продают выращенные или собранные в лесах натуральные продукты. Отмечается, что в основном торговля осуществляется на магистральных и государственных дорогах с интенсивным движением.

Хаотичное движение на дорогах создает аварийные ситуации. Водители отвлекаются, когда, заметив точку торговли, с нарушением правил дорожного движения резко останавливаются там, где запрещено, переходят проезжую часть в неположенном месте, а оставленное на обочине транспортное средство осложняет видимость и условия движения для других водителей.

По словам начальника дирекции Ремигиюса Липкявичюса, место для торговли выбирают прямо у проезжей части — на обочине дороги, на съездах или даже в павильонах автобусных остановок, на площадках для отдыха.

«Торговцы представляют угрозу не только для собственной безопасности, но и для других участников дорожного движения, которые останавливаются, чтобы осуществить покупку. Поэтому, защищая здоровье и жизнь людей, мы просим ответственные службы принять меры для обеспечения порядка и безопасности движения на дорогах государственного значения», — отметил Р. Липкявичюс.

Глава Службы дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис призывает всех участников дорожного движения нести ответственность за собственную безопасность.

«Самое главное — это не непредвиденные и наложенные штрафы, а наша сознательность и понимание, что мы несем большую ответственность за то, как ведем себя. Ведь ошибки того или иного человека, небрежное отношение не только к собственной безопасности, но и к безопасности других становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, которые, к сожалению, часто заканчиваются тяжелыми последствиями», — отмечает В.Грашис.

Согласно закону о дорогах в Литве, запрещается осуществление различной деятельности на трассах и полосах движения без разрешения собственника дороги, коммерческая деятельность с согласия собственника возможна только в той части охранной зоны дороги, которая совпадает с частью полосы дороги.

Дирекция автомобильных дорог Литвы как владелец дорог государственного значения не выдает разрешения на торговлю в этих местах. Несоблюдение требований, нарушающих закон, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Литовской Республики, влечет за собой штраф.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ