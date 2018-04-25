«Незаметные» пешеходы

Дни становятся короче, а водители все чаще сталкиваются с “незаметными” пешеходами. На днях произошло немало ДТП, в которых пострадали люди. Кто-то из них переходил дорогу в неположенном месте, где-то водители были недостаточно внимательными, большую роль сыграли и погодные условия, которые в последнее время стали заметно хуже. Вполне возможно, что некоторых ДТП можно было бы избежать, будь на пешеходах отражатели.
К сожалению, осенняя статистика безжалостна: число ДТП с участием пешеходов осенью в Литве увеличивается. По словам представителей страховых компаний, эта проблема существует как в селах, так и в городах. Пешеходы думают, что им знакомы ежедневные маршруты, и поэтому чувствуют себя смело. Трезво оценить ситуацию мешает уверенность, что водители их видят, но на самом деле, если на одежде нет отражателей, водители замечают пешеходов только тогда, когда они освещены светом фонарей или автомобильных фар.
Если на человеке нет отражателя, то водитель замечает его в 45-50 метрах, а если есть — в 150 метрах. В то же время, если водитель едет с дальним светом — пешехода с отражателем он заметит с 400 метров. Надо помнить, что «практичные» цвета одежды — черный, синий, коричневый — сливаются с темным окружением и менее заметны для водителей. Пешехода в черном водитель замечает лишь на расстоянии 17 м, в красном — 24 м, желтом — до 37 м, а в белом — 55 м.
Итак, что следует знать пешеходам? Отражатель должен быть закреплен так, чтобы он был виден со всех сторон. Если пешеход идет по проезжей части или обочине, то всегда должен идти против движения. Если отражатель поблек, его, безусловно, необходимо поменять. Закреплен он должен быть чуть выше кисти руки или на голени и всегда с правой стороны. Отражатели на детской одежде всегда должны быть закреплены на уровне не ниже колена взрослого человека. С правой стороны отражатель обязателен, но не помешает и с левой. А в темное время суток не помешает и специальная светоотражающая жилетка, надев которую, вы всегда будете видны издалека, и это заметно снизит уровень риска попасть под колеса.
В конечном счете все определяет ряд обстоятельств — освещение и погодные условия. Важна и скорость — чем она выше, тем позже водитель замечает пешехода. Ну а на пешеходе, в свою очередь, должно быть несколько отражателей. Если их нет, стоит включить фонарик мобильного телефона.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
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