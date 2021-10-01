«Независимость» не помогла

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

На фоне растущих цен на газ в Европе сокращаются производства, увеличиваются затраты потребителей.

Рабочих отправляют в простои

Крупнейший потребитель газа в Литве — йонавский завод азотных удобрений Achema объявил, что его деятельность стала убыточной из-за увеличения цен на газ и другие источники энергии, сообщает BNS. Компания уже остановила три производственных агрегата, один из которых – в цеху по производству аммиака. Компания подтвердила, что треть рабочих, или около 400 человек, отправлены в простой.

«Achema значительно сокращает производственные мощности, работа в цехах, в которых трудится почти треть из 1300 человек, останавливается», — говорится в пресс-релизе. По словам генерального директора Achema Рамунаса Миляускаса, цена на газ в Европе уже поднялась до красной отметки, выше которой деятельность Achema становится убыточной.

«Ежедневно появляются сообщения о закрытии и остановке заводов по производству удобрений в Европе или о сокращении вдвое производственных мощностей крупнейших мировых производителей удобрений. Ситуация с Achema аналогична — мы находимся в очень неопределенной ситуации, внимательно следим за рынком и можем планировать свою деятельность только на короткий период», — сказал Р. Миляускас.

80% себестоимости продукции Achema состоит из цены на природный газ. Глава компании отметил, если цена на газ продолжит держаться на верхних отметках, возможно, придется остановить другие производственные агрегаты, а это скажется и на других компаниях, связанных прямо или косвенно. Их более тысячи.

По словам главы Achema, из-за роста цен на газ как от «Газпрома», так и из США, Норвегии и других стран даже Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence («Независимость») не помогает Литве получать более дешевый газ.

Подорожание ощутят и жители

Цены на газ на Западе растут, они будут повышаться и в Литве, предупреждает глава газопередающей компании Amber Grid, сообщает BNS.

По словам Нямунаса Бикнюса, пока рост цен на газ ощущают преимущественно нерегулируемые потребители – предприятия промышленности и теплоснабжения, но вскоре его ощутят и жители, особенно те, кто использует газ в отопительных целях.

«На сегодняшний день на западных рынках цена составляет около 70 евро (за мегаватт-час. – BNS) – в Германии и Нидерландах. Между тем в Литве цена еще 46 евро. Со временем она приблизится к европейской, такая тенденция есть, и пока не видно потенциала для снижения цен», – сказал Н. Бикнюс на заседании парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию.

По его словам, обычно цены на газ в Литве на 0,3-2 евро выше, чем на рынке Германии или если сравнивать с индексом TTF Нидерландов. Это обусловлено небольшими размерами рынка Балтийских стран и несколько меньшей конкуренцией между поставщиками. «Однако после того, как с сентября на биржах Западной Европы цены стремительно пошли вверх, на нашем рынке газ пока стоит намного дешевле», – сказал BNS глава Amber Grid.

Из-за роста цен на сырье с июля этого года газ для домашних хозяйств уже подорожал на 26-50%. Председатель Государственного совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс тогда объяснил, что реально цены вернулись на допандемийный уровень 2019 года, а потребители все еще платят за газ дешевле всех в Европейском союзе.

Литва обеспечивает себя газом из нескольких альтернативных источников – через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, из газохранилища в Инчукалнсе и по газопроводу из России через Беларусь.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ