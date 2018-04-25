Независимость Шотландии: Джонсон не допустит повторного референдума

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не допустит нового референдума о независимости Шотландии. Его слова передает Sky News.
Джонсон утверждает, что не позволит провести новый референдум о независимости Шотландии, пока он находится на посту главы британского правительства.
«Нет, я не сделаю этого, я не хочу, чтобы он состоялся. Я не вижу причин, по которым мы должны вернуться к этому вопросу», — заявил он.
Он также подчеркнул, что британское правительство предупреждало Шотландию, что референдум о независимости от Соединенного Королевства в 2014 году был единственным подобным событием в их жизни.
«У нас был один (референдум — ред.) в 2014 году, народу Британии, народу Шотландии в 2014 году сказали, что это будет единственное подобное событие в жизни целого поколения. Не думаю, что люди в этой стране считают, что референдумы — отличная вещь для гармонии», — отметил глава правительства.
На референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС.
В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, но позднее Стерджен временно отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.
В сентябре 2019 года первый министр Шотландии выступила за проведение повторного референдума о независимости региона от Великобритании и заявила, что Шотландия намерена стать членом ЕС в случае Brexit.
Накануне в Глазго состоялся марш в поддержку независимости Шотландии, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.korrespondent.net
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