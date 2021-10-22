Нездоровый кризис

Нериюс Мачюлис/ Фото www.swedbank.lt

В настоящее время многие западные страны переживают беспрецедентный кризис – не хватает не покупателей и денег, а способных работать, производить и поставлять так нужные каждому товары и услуги. Между тем желающие быстро разбогатеть «инвестируют» в трудно понимаемые и плохо поддающиеся воображению шедевры.

Заголовки мировых новостных порталов пестрят грустными предупреждениями – нас ждет печальное Рождество. Печальное не из-за отсутствия работы, денег и возможности купить подарки. Печальное потому, что денег и желаний столько, что у фабрик не хватает производственных мощностей, не хватает грузовых контейнеров и грузовых судов для всех игрушек, ароматических свечей и праздничных декораций, чтобы вовремя добраться до нас, потребителей.

По данным агентства Bloomberg, средний путь товара от фабрики в Китае до двери потребителя сегодня занимает 73 дня, а два года назад на этот же путь уходило 40 дней. Проблемы, вызванные пандемией, способствуют нарушению цепочки поставок, при этом в азиатских странах, чтобы предотвратить распространение вируса, часто закрываются заводы.

Например, в августе этого года часть порта Нинбо, который является третьим в мире по величине и объему грузов, была закрыта на несколько недель. Тем не менее основная причина нехватки товаров и задержек заключается в том, что карманы покупателей больше, а желания более головокружительны, чем способность производителей и продавцов удовлетворить их.

«Кризис», который мы наблюдаем сейчас, очень необычен и прямо противоположен ситуации, которую мы пережили более десяти лет назад после мирового финансового кризиса. Тогда цены на недвижимость резко упали, уровень безработицы достиг почти 20 процентов, зарплаты заморозили или даже снизили, потребление упало на пятую часть, а инвестиции сократились почти на 40 процентов. Чтобы вернуться к докризисному уровню, потребовалось пять лет.

Во время пандемии экономический спад длился всего несколько месяцев, а потребление, экспорт, заработная плата, цены на недвижимость в прошлом году начали бить новые рекорды. С начала пандемии цены на жилье в Литве выросли более чем на пятую часть, а в некоторых городах — даже больше. Многие средиземноморские курорты с завистью смотрят на щедрых покупателей, которые тратят тысячи евро за квадратный метр на скромном балтийском побережье.

Сегодня в Литве уже работает людей больше, чем до пандемии, а средняя заработная плата за год выросла более чем на 12 процентов, или 168 евро. Кроме того, многие жители, даже не потеряв дохода, получили дополнительные льготы. В прошлом году по 200 евро получили пенсионеры, студенты, люди, приступившие к поиску работы, но не обязательно желающие ее найти. В этом году рассматривают возможность выплаты по 100 евро тем, кто никак не соберется позаботиться о своем здоровье и безопасности. Нужны деньги — деньги есть, согласно высказыванию одного печально закончившего свои дни учреждения.

Литва в этом не уникальна — похожие тенденции, радующие многих жителей, наблюдаются и в других странах Запада. Многие правительства и центральные банки ведут себя так, как будто мы все еще находимся в глубоком кризисе, и раздают деньги налево и направо.

В прошлом году дефицит бюджета Литвы достиг 7,4 % ВВП, но был относительно скромным по сравнению с некоторыми странами еврозоны, и особенно США. Только в прошлом году дефицит бюджета США составил 15 % ВВП, или более 3 трлн долларов. И несмотря на то, что по многим экономическим показателям кризис уже в прошлом, там пока нет планов сбалансировать государственные финансы и жить в соответствии с возможностями.

Такое «стимулирование» и без того процветающих экономик все равно что постоянное пополнение запасов пунша на вечеринке, имеет нежелательные побочные эффекты.

Хотя безработица во многих странах остается выше допандемической, в то же время все большее число компаний заявляют, что основной причиной, ограничивающей их деятельность, является нехватка работников. Половина американских компаний — это самое большое количество за полвека — заявляют, что не могут найти сотрудников для заполнения свободных мест. Количество вакансий в Литве также находится на рекордном уровне. Поэтому, наверное, мало кого удивляет наблюдаемый сейчас скачок цен.

Вечеринка в самом разгаре наблюдается и на рынках финансовых и альтернативных активов. Дорожающие недвижимость и акции являются прямым отражением низких процентных ставок — доходность аренды или дивидендов в несколько процентов выглядят весьма привлекательно по сравнению с альтернативой кредитования любого правительства еврозоны под отрицательную процентную ставку. Другими словами, когда вам нужно кому-то заплатить за то, чтобы они хранили ваши деньги.

Однако в этом году мы стали свидетелями ряда предполагаемых нововведений и отклонений от логики, таких, как торговля невзаимозаменяемыми токенами (криптовалюта). В этом году мы наблюдали, как цифровая фотография котенка или щенка и плохо выполненный рисунок были проданы за миллионы долларов. Здесь стоит вспомнить первую, возникшую несколько лет назад одержимость первоначальным предложением монет (ICO), когда только «новаторы», создавшие эти токены, оставались богатыми, а их покупатели оставались с пустыми карманами и у разбитого корыта.

И все же фундаментальные законы экономики никуда не делись, деньги не растут на деревьях, и даже самые лихие вакханалии когда-нибудь закончатся. Рекордная экономическая активность и стремительный рост инфляции заставят правительства вспомнить о жизни по своим возможностям — без чрезмерных заимствований, а центральные банки зададутся вопросом, можно ли решить все проблемы путем установления отрицательных процентных ставок или печатания денег. Скупщики любых активов по любой цене также будут вынуждены вспомнить базовые принципы экономики и инвестирования.

Доктор Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank